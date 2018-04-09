Спектакль «Лис Лисыч» пройдет в стенах местной читальни

Актеры Московского театра художественной публицистики покажут на сцене концертного зала библиотеки №150 спектакль «Лис Лисыч». Мероприятие пройдет в среду, 11 апреля.

В представлении в игровой форме поднимаются вопросы, касающиеся экологии и бережного отношения к природе. Сюжет спектакля развернется у мусорной кучи, «мечтающей» дорасти до тех пор, пока не покроет весь земной шар. Противодействовать мусору будут лесные обитатели — Лис Лисыч, Волк Тихон, Зайчиха Матрёна, Сорока, Медвежонок. Спектакль покажут для аудитории дошкольного возраста.

— В формате сказки ребятам расскажут о лесных пожарах, бытовом мусоре и последствиях, которые несут за собой лесные пожары. Спектакль направлен на экологическое воспитание детей, — отметила главный библиотекарь Раиса Кущик

По словам Раисы Кущик, выступить со спектаклем предложили сами актеры Московского театра художественной публицистики. Ранее в местной читальне уже выступала труппа театра «Шалом».