Звезда сериала «Улица» Алена Котова: Я тоже жила в маленьком городе, и мы дружили всем двором

Сегодня на ТНТ выходит второй сезон популярного сериала «Улица», в котором у нашей героини Алены Котовой (29) одна из главных ролей, — она играет простую девушку Иру, мечтающую об олигархе. О кастинге, семье и том, как ей удалось покорить столицу, Алена рассказала PEOPLETALK.

Алена родилась в Перми, где сначала занималась эстрадным вокалом, а потом поступила в университет на факультет PR и какое-то время работала журналистом на местном телевидении. Там же, в родном городе, Алена познакомилась с мужем (это был 2010 год). «Я ехала в трамвае по улице Ленина, проезжала мимо театра и про себя сказала: „Было бы прикольно, если бы у меня был муж-актёр“. Проходит месяц, и я случайно попадаю на кастинг нового театра. На первом же этапе я среди людей увидела Артема ( Артем Орлов , актер проектов „Светофор“, „Свидетели“. — Прим. ред.). В итоге нас обоих взяли, и мы начали встречаться. Он сделал мне предложение через несколько месяцев, а я узнала, что беременна. Сейчас у нас уже двое детей».

Алена служила в театре «Практика», получала второстепенные и главные роли в спектаклях. «Так сложилось, что у меня нет актерского образования. Но поступать сейчас, учиться четыре года, наверное, поздно. Мне было бы интересно заниматься у конкретного мастера или даже пойти на курсы режиссеров или сценаристов», — признается Котова.

«В Перми я играла в театре «Сцена-Молот». В 2010 году приняла участие в рекламной акции «Пермский край — найди себя здесь» (проект рассказывает о людях, которые реализовали свои мечты и желания в Пермском крае). После этого мы с Артемом решили переехать в Москву». Вскоре Алена начала и кинокарьеру — сыграла в 190-й серии «Реальных пацанов» на ТНТ.

«Три года назад мы переехали в Москву, мой муж приехал на киностудию «А-медиа», и его со спины узнала кастинг-директор (он тоже снимался в первом сезоне «Реальных пацанов»). Они себе галочку поставили, что мы в Москве, а потом позвали на кастинг сериала «Улица» на ТНТ. В итоге Артем не прошел, а мне сразу Ирку дали».

Ирка — амбициозная девушка, которая мечтает довести состоятельного бойфренда Марата до загса. «Я думаю, что в каждой девочке есть немного Ирки. Может, я немного мягче по темпераменту, но мы с ней как-то сразу друг другу подошли. Я тоже жила в маленьком городе, и мы дружили всем двором. В этом проекте все о жизни, там даже есть реальные истории, которые сценаристы брали из жизни. Когда смотришь сериал, есть ощущение, что ты просто живешь с этими людьми и просто наблюдаешь за ними».

«Я никогда не забуду самый первый съемочный день. В Перми я всегда снималась в эпизодах, отдельных сценах, а здесь меня сразу окунули в съемочный процесс. Сердце колотилось бешено, как у воробья, — одна сцена, вторая, третья, четвертая… 12 подряд. И рядом такие артисты! Нельзя забыть текст, подойти надо именно к этому стулу, взять колбасу именно левой рукой. Я так волновалась, что даже ничего не ела в этот день, но все-таки собралась, и все получилось».

https://www.youtube.com/watch?v=txAcrWK6kAE

В первом сезоне вместе с Аленой снимались Павел Савинков (36) («Счастливы вместе»), Леля Баранова (17) («Путевка в жизнь», «Лестница в небеса»), Егор Клинаев («Полицейский с Рублевки в Бескудниково», «Физрук») и другие актеры.

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Съемки «Улицы» на ТНТ, смешные видео в Instagram (более 80 тысяч подписчиков), семья, театр (моноспектакль «Агата возвращается домой», перекочевавший вместе с ней из Перми, и спектакль «Сказка, которая не была написана» в ЦДР) — Алена успевает все. А еще продолжает заниматься свадебным агентством, которое открыла, когда переехала в Москву. «Мы с мужем ведущие, занимаемся арендой свадебного декора, организацией свадеб от А до Я. С этого мы начинали свою жизнь в Москве: пробы и кастинги — это хорошо, но ведь надо было что-то и кушать. Но сейчас я стараюсь правильно расставить приоритеты, поэтому сосредоточилась на актерской карьере. Мечтаю сняться у Звягинцева — неважно, в каком фильме, в какой роли. Это в любом случае будет невероятно».

Благодарим фотостудию APRIORI PHOTO за помощь в организации съемки.

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