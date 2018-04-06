Пасха, «Яма» и футбол с «Амкаром»

ИА «Хабаровский край сегодня» представляет подборку наиболее интересных событий на ближайшие выходные дни.

В Храм!

Спасо-Преображенский кафедральный собор: 7 апреля, 12.00-16.00 — Освящение пасхальных куличей и яиц 7 апреля, 23.30 — Праздничная служба 7 апреля, 24.00 — Крестный ход Храм святителя Иннокентия Иркутского: 7 апреля, 11.00-20.00 — Освящение пасхальных куличей и яиц, каждые 20 мин 7 апреля, 23.30 — Праздничная служба 8 апреля, 9.30 — Поздняя литургия

Христорождественский собор: 7 апреля, 24.00 — Крестный ход 8 апреля, 9.00 — Утренняя литургия

Храм Успения Божьей Матери: 7 апреля, 13.00-18.30 — Освящение пасхальных куличей и яиц 7 апреля, 23.20 — Пасхальная полуночница 7 апреля, 24.00 — Праздничная литургия 8 апреля, 9.00 — Утренняя служба

На мастер-класс!

Арена «Ерофей»: 7 апреля, 17.30 — фигурное катание (6+)

Музейно-культурный центр «Амурский утёс»: 8 апреля, 11.00 — «Пасхальное яйцо» (6+)

ТЦ «На Пушкина»: 7 апреля, 14.00 — «Пасхальное яйцо из деревянной заготовки» (6+)

ТЦ «Юбилейный»: 7 апреля, 14.00 — «Пасхальные амигуруми» (6+)

Детский центр «Лимпопо»: 7-8 апреля, 10.00 — «Пасхальная открытка» (0+)

Детский центр ЮниClub: 7 апреля, 14.30 — «Пасхальный кролик» (6+) 8 апреля, 11.00 — роспись пряников (6+)

В театр!

Хабаровский краевой театр драмы: 7 апреля, 17.00 — Драма «Яма» (18+), премьера 8 апреля, 17.00 — Комедия «Ревизор» (12+)

Хабаровский краевой музыкальный театр: 7 апреля, 17.00 — «Первая любовь» (12+), премьера 8 апреля, 12.00 — «Первая любовь» (12+) — для ветеранов, премьера 8 апреля, 17.00 — Грустный водевиль «Ваш выстрел, мадам!» (12+)

«Триада»: 7 апреля, 18.00 — «Вишнёвый сад» (16+) 8 апреля, 18.00 — «Романс о влюблённых» (16+)

Театр юного зрителя: 7 апреля, 12.00 — Сказка «Кот в сапогах» (6+) 8 апреля, 12.00 — «Тянем-потянем» (6+) 8 апреля, 18.00 — «Лондон» (16+)

Театр кукол: 7 апреля, 11.00, 13.00 — Сказка «Чепуха-ха-ха!» (6+) 8 апреля, 11.00, 13.00 — «Несносный слонёнок» (0+)

На праздник!

ТЦ «На Пушкина»: 7 апреля, 15.00 — «День здоровья» (0+)

ТРЦ «Южный парк»: 7 апреля, 15.00 — «День здоровья» (0+)

На фестиваль!

Дворец дружбы «Русь»: 7-8 апреля, 11.00 — Театральный фестиваль «Овация» (6+)

На концерт!

Хабаровская краевая филармония: 7 апреля, 15.00 — Филармонический театр «Геликон»: литературно-музыкальная композиция «Золотой век русской поэзии» (12+)

Детско-юношеский центр «Возрождение»: 8 апреля, 18.00 — Весенний концерт, посвящённый Дню святого Патрика (6+)

В цирк!

Хабаровский краевой цирк: 7-8 апреля, 12.00, 16.00 — «Шевченко шоу» (0+)

На выставку!

ТЦ «Горизонт»: 7-8 апреля, 11.00 — Международная выставка кошек (0+)

В музей!

Музей археологии: 7 апреля, 14.30 — Археологическая встреча «Духовный мир древнего общества» (6+)

На стадион!

Стадион имени Ленина: 7 апреля, 18.00 — Чемпионат России по футболу среди клубов Премьер-лиги: «СКА-Хабаровск» — «Амкар» (Пермь)

Дальневосточная государственная научная библиотека: 7-8 апреля, 11.00 — Чемпионат и первенство ДФО по игре Го Спорткомплекс «Арагон»: 8 апреля, 11.30 — Финал чемпионата Хабаровска по мини-футболу: высшая лига