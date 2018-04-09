Федор Добронравов после болезни сыграет спектакли в Воронеже и Липецке

Добронравов впервые выйдет на сцену после инсульта 20 апреля в Москве, 23 апреля в Воронеже и 24 апреля в Липецке. Он сыграет одну из главных ролей в спектакле «Спасатель». В администрации театра Антона Чехова рассказали, что инсульт не привел к нарушениям ни в речи, ни в движениях актера.

А в спектакле «Все как у людей», который должен состояться 13 и 15 апреля, Добронравова заменит его коллега Геннадий Хазанов

Напомним, 17 марта стало известно, что Федора Добронравова госпитализировали в московскую больницу. 23 марта СМИ сообщили, что актер перенес удачную операцию и восстанавливает силы.