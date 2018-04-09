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Фестиваль губернских театров «Фабрика Станиславского» пройдет в Подмосковье с 22 мая
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Фестиваль губернских театров «Фабрика Станиславского» пройдет в Подмосковье с 22 мая 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Первый Всероссийский фестиваль губернских театров «Фабрика Станиславского» пройдет в подмосковном Орехово-Зуеве с 22 по 31 мая текущего года, говорится в сообщении пресс-службы советника губернатора Московской области Нармин Ширалиевой.
«В рамках фестиваля на сцене Московского губернского театра и сценических площадках подмосковного города Орехово-Зуево в течение недели будут показаны спектакли из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода, пройдут практические занятия для студентов театральных вузов страны, лекции лучших специалистов по истории русского театра», — говорится в сообщении.
Основная идея фестиваля — собрать под своим крылом театры, исповедующие учение Станиславского, а также режиссеров и актеров, убежденных в том, что «система Станиславского», его наследие значимо для современного театра.
Не случаен и выбор места — город Орехово-Зуево, в котором в свое время развернул собственное дело предприниматель Савва Морозов, меценат Художественного театра. Союз режиссера и предпринимателя оказался плодотворным для развития театрального искусства. А теперь, по прошествии ста с лишним лет, успешные фабрики Морозова позволили состояться и «Фабрике Станиславского».
«Вслед за «художественниками», которые любили выезжать за пределы Москвы за новыми впечатлениями, устроители фестиваля совместно с городской администрацией Орехово-Зуева предлагают возродить этот опыт и обосноваться участникам на неделю в небольшом подмосковном городе для работы и для творческого общения», — добавляется в материале.
Программу фестиваля «Фабрика Станиславского» составят показы спектаклей театров из разных городов России и образовательная программа: практические занятия, адресованные студенчеству театральных вузов страны, лекции и семинары ведущих специалистов по истории русского театра. Арт-директор фестиваля — Ольга Галахова, театральный критик, кандидат искусствоведения.
Церемония открытия состоится 22 мая в городе Орехово-Зуево. Гостям церемонии будет представлена театральная импровизация на тему романа Михаила Булгакова «Театральный роман» с участием артистов Московского губернского театра, а площадкой проведения церемонии станут старые склады фабрики Саввы Морозова (постройка конца XIX века).
«Итоги фестиваля будут подведены 31 мая. На торжественной церемонии закрытия будут названы лауреаты премии за лучшую женскую и лучшую мужскую роль — победителям будут вручены памятные статуэтки «Верю». Уникальную миниатюрную скульптуру Станиславского из так называемого «бисквитного» фарфора специально для этих целей создал один из лучших мастеров фарфорового завода Ликино-Дулева», — заключается в сообщении.
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