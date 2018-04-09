Театральный фестиваль «Фабрика Станиславского» пройдет в Подмосковье

С 22 по 31 мая в Москве и Подмосковье состоится I всероссийский фестиваль губернских театров «Фабрика Станиславского»‐2018. В Московском Губернском театре, а также на сценических площадках Орехова‐Зуева пройдут спектакли театров Москвы, Санкт‐Петербурга, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода. В рамках фестиваля для студентов творческих вузов проведут практические занятия и лекции по истории русского театра.

Фестиваль был создан по инициативе художественного руководителя Губернского театра Сергея Безрукова и советника губернатора Московской области по культуре Нармин Ширалиевой.

Личность Станиславского оказала огромное влияние на развитие мирового театра. Он был великим новатором своего времени, создал систему воспитания актера, он был одним из создателей режиссерского театра. В этом году исполнится 80 лет, как его не стало. И мне кажется, пришло время, когда важно уделить внимание русскому психологическому театру, который проповедовал Станиславский

— Сергей Безруков, художественный руководитель Московского Губернского театра.

По словам Безрукова, для участия в фестивале были отобраны спектакли, близкие к основам русского психологического театра, для которого самое главное — это актер.

Можно выбрать яркую, неожиданную форму даже в решении классического произведения, — но режиссер доносит свою идею, прежде всего, через актера, через «жизнь человеческого духа на сцене», как говорил Станиславский. Ведь и знаменитое «Верю!», которое вслед за Константином Сергеевичем повторяют и режиссеры, и зрители, всегда адресовано именно актеру

— Сергей Безруков, художественный руководитель Московского Губернского театра.

22 мая фестиваль откроется театральной импровизацией на тему романа Михаила Булгакова «Театральный роман» в исполнении артистов Московского Губернского театра. Церемония состоится 22 мая в Орехово-Зуеве, площадкой станут склады фабрики Саввы Морозова

В основе нашего фестиваля «Фабрика Станиславского» — почтительное внимание и любовь к театральной истории России. Московский Художественный театр родился благодаря гению Станиславского, но также и доброй воле Морозова и других меценатов, радеющих за культуру. Выбранная локация — город

Орехово-Зуево

— как раз объединяет одно с другим

— Нармин Ширалиева, советник губернатора Московской области по культуре.

Правительства Московской области. Организаторами фестиваля выступили Московский Губернский театр и Фонд поддержки и развития социокультурных проектов Сергея Безрукова. Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации

Итоги фестиваля подведут 31 мая. На торжественной церемонии закрытия назовут лауреатов премии за лучшую женскую и лучшую мужскую роль. Победителям вручат памятные статуэтки «Верю» — уникальную миниатюрную скульптуру Станиславского из так называемого «бисквитного» фарфора, специально созданную одним из лучших мастеров фарфорового завода

Ликино-Дулево, партнера фестиваля.

К нам на фестиваль приедут гости из других городов России — это и театры, и студенты творческих вузов, многие из них впервые побывают в Подмосковье. Уверена, что они увезут отсюда и новые профессиональные навыки, и яркие впечатления

— Нармин Ширалиева, советник губернатора Московской области по культуре.