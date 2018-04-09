Обмен театрами. Лучшие спектакли «БУФФа» покажут нижегородцам

Сцена из спектакля «Казанова в России». Обмен театрами. Лучшие спектакли «БУФФа» покажут нижегородцам

С 12 по 17 апреля пройдут обменные гастроли Нижегородского государственного академического театра драмы им. М. Горького и Санкт-Петербургского Государственного Музыкально-Драматического Театра «БУФФ». Этот проект — часть программы «Большие гастроли. Межрегиональная программа» Федерального центра поддержки гастрольной деятельности Министерства культуры Российской Федерации ».

Театр «БУФФ» представит вниманию нижегородских зрителей постановки разные по жанру и стилю: музыкальный спектакль, лирическая комедия, эстрадный спектакль в стиле ретро и мюзикл.

12 апреля гастроли открывает «Дневник авантюриста» 16+

Музыкальный спектакль по мотивам комедии Островского «На всякого мудреца довольно простоты». Композитор — Максим Дунаевский . В области чувств музыка иногда может сделать то, что не может сделать слово. Все музыкальные арии, дуэты, монологи созданы композитором на точном литературном материале первоисточника.

13 и 14 апреля — эстрадный спектакль в стиле ретро «Это было так…» 16+

Это музыкальное обозрение посвящено безумным семидесятым годам прошлого столетия и за один вечер позволяет совершить увлекательное путешествие во времени. Вместе с артистами театра «Буфф» зрители перенесутся в советское прошлое: для одних это будет возвращение в юность, для других — в далекое детство, но любой, без сомнения, найдет в спектакле что-то глубоко личное, дорогое. В ярком и талантливом исполнении молодых актеров прозвучат культовые песни тех лет, обладающие особой мелодикой и особенным очарованием. На сцене — хорошо узнаваемые персонажи минувшего времени, и у каждого из них в спектакле есть своя история. Из этих историй, как из маленьких осколков, складывается мозаика, в которой запечатлены те самые семидесятые: пионеры в аккуратно повязанных красных галстуках, девушки в летящих платьях в горошек, ностальгическая нотка «Голубого огонька»… (14 апреля начало в 11.00)

14 апреля «Идеальный муж».16+

Классическая английская комедия с ловко закрученной интригой, построенная на неожиданных ситуациях и забавных недоразумениях. Все начинается с того, что вокруг сэра Роберта Чилтерна, товарища министра иностранных дел, пользующегося репутацией честного человека, плетется опасный заговор. Невероятно остроумные и язвительные диалоги Оскара Уайльда , роскошные декорации Владимира Фирера , тонкий английский юмор — все это позволяет весело отдохнуть и в то же время задуматься о том, насколько опасным может быть создание идеалов.

15 апреля «Дождь любви» 16+

Лёгкий и трогательный спектакль рассказывает об одной удивительной летней ночи, когда становятся возможными самые неправдоподобные вещи. Но герои этой истории обычные люди, которых легко можно встретить на улице или узнать в одном из них самого себя. А вопросы, которые возникают в постановке, возможно не раз задавал себе каждый в зрительном зале: случай или судьба делают людей счастливыми? И в чем оно, это счастье?

16 апреля «Дикарь» 16+

Спектакль по пьесе испанского драматурга Алехандро Касоны

Живописная усадьба в горах на берегу Средиземного моря. Но двум тётушкам, владелицам этого райского уголка, не до красот природы. На их попечении оказывается осиротевший племянник. И надо бы заняться воспитанием любимого чада… Да вот незадача — из-за его необузданного нрава один за другим от него сбегают учителя… И тогда отважные «старые девы» решаются на последний отчаянный шаг…

17 апреля мюзикл «Казанова в России» 18+