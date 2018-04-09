Месяцы без сцены: перенесшему инсульт Федору Добронравову врачи запретили играть в спектаклях

Народного артиста России Федора Добронравова выписали из больницы. Ближайшее время актер будет находиться дома, на больничном, сообщили в Московском академическом театре сатиры.

— Его перевели на домашнее лечение в прошлую пятницу. Добронравову необходим покой еще три месяца, поэтому до начала июля мы его на сцене не увидим, — прокомментировали 161.ru в дирекции московского театра.