Месяцы без сцены: перенесшему инсульт Федору Добронравову врачи запретили играть в спектаклях 

Народного артиста России Федора Добронравова выписали из больницы. Ближайшее время актер будет находиться дома, на больничном, сообщили в Московском академическом театре сатиры.
— Его перевели на домашнее лечение в прошлую пятницу. Добронравову необходим покой еще три месяца, поэтому до начала июля мы его на сцене не увидим, — прокомментировали 161.ru в дирекции московского театра.
Федора Добронравова госпитализировали 17 марта: ему стало плохо в период гастролей. Как сообщали федеральные СМИ, на плохое самочувствие мужчины первой обратила внимание его коллега Татьяна Васильева. Она заметила, что во время спектакля у Федора одна рука повисла, как плеть, и не шевелится. Тем не менее актер решил доиграть свою роль, после чего был доставлен в больницу. Позже выяснилось, что Добронравов перенес инсульт.