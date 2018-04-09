Город PosleSlov. «Нетуристический» Париж представят в Нижнем Новгороде

Город PosleSlov. «Нетуристический» Париж представят в Нижнем Новгороде

18 апреля, в пространстве «Кинофактура» состоится открытие уникального фотопроекта «Неизвестный Париж. Город PosleSlov. Гений Места», объединяющий Россию и Францию через объектив фотокамеры.

Автор проекта — Алёна Агеева , основатель, режиссер и актриса Пластического Театра PosleSlov. Идея проекта состояла в том, чтобы передать особую атмосферу Парижа, его дух места — через пластику тела и движение.

Совместно с признанным французским фотографом Жилем Молинье, были отобраны не туристические места Парижа — так, чтобы представить нетривиальный Париж, показать Город как соединение максимально контрастных по духу локаций.

Премьера фотопроекта состоялась в Париже, в резиденции Cite Des Arts, и сейчас авторы проекта очень рады, наконец, представить его и в Нижнем Новгороде.

В программе открытия:

— перформанс Пластического Театра Алёны Агеевой PosleSlov.

— премьера короткометражного арт-фильма, снятого в Париже режиссером Женей Мироновым (Арт Тайга, Пермь) и Алёной Агеевой

— выступление директора Альянс Франсез Нижний Новгород Жан-Мари Пьетропаоли, почетного консула Франции Сергея Николаевича Авдеева и других официальных лиц Нижнего Новгорода

— приятные сюрпризы:)

Вход свободный! Начало 19:00 Место проведения: «Кинофактура»

Нижполиграф, Варварская 32, 2 этаж

12+