«Речеград» из Кузьминок отличился на конкурсе в Сочи

Коллектив «Речеград» из детской школы искусств «Центр» района Кузьминки стал дважды призером Международного фестиваля-конкурса «Цветик-семицветик» в Сочи.

Творческая команда коллектива в составе семи человек — Ульяны Бышкиной, Елизаветы Воробьевой, Анны Матвеевой , Андрея Мыскина, Анастасии Яковлевой и их двух преподавателей — были удостоены званий лауреата I степени в номинации «Театр слова» и лауреата II степени «Просто театр».

Напомним, что 22 апреля «Речеграду» исполнится 10 лет. По этому поводу коллектив выступит перед жителями района с большим сольным концертом. (вт)