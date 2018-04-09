Ещё
«Речеград» из Кузьминок отличился на конкурсе в Сочи
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Речеград» из Кузьминок отличился на конкурсе в Сочи 

Управа района Кузьминки 2 часа назад
Фото: Управа района Кузьминки
Коллектив «Речеград» из детской школы искусств «Центр» района Кузьминки стал дважды призером Международного фестиваля-конкурса «Цветик-семицветик» в Сочи.
Творческая команда коллектива в составе семи человек — Ульяны Бышкиной, Елизаветы Воробьевой, Анны Матвеевой, Андрея Мыскина, Анастасии Яковлевой и их двух преподавателей — были удостоены званий лауреата I степени в номинации «Театр слова» и лауреата II степени «Просто театр».
Напомним, что 22 апреля «Речеграду» исполнится 10 лет. По этому поводу коллектив выступит перед жителями района с большим сольным концертом. (вт)
Управа района Кузьминки: последние новости
Парк «Кузьминки» станет площадкой фестиваля «Пасхальный дар» Мемориальный музей Скрябина посетили юные жители Кузьминок Житель Кузьминок представил ЮВАО на вокальном конкурсе
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»3
У советских женщин были свои секс-символы26
8 Супер триллеров для дождливых вечеров
5 самых известных фильмов о воскресении Христа
11 интересных фильмов, снятых по книгам2
Видео
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
04:47
Леонтьев: «Я не швец и не жнец, а певец»
Концерты
03:21
Валерия размножилась и довела поклонников до слез
Концерты
03:54
Bon Jovi снялись в социальном видео
Концерты
03:50
МакSим показала отношения с бывшим мужем
Концерты
02:37
Козловский: из актеров в тренеры
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение