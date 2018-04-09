Бесплатные спектакли пройдут в театре на Абрамцевской

С 14 по 22 апреля в Лианозовском театре пройдет Пятый всероссийский открытый фестиваль любительских коллективов «Театральный самотек — V». Об этом сообщила художественный руководитель театра Надежда Егорова.

Бронирование мест производится по телефону 8 (499) 908-01-13. С подробной афишей можно ознакомиться на официальном сайте театра: http://lia-teatr.ru/.

Спектакли будут проходить на сцене Лианозовского театра по адресу: Абрамцевская улица, дом 9, корпус 1, и в Театральном центре на проспекте Мира, дом 180. (вт)