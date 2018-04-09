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Бесплатные спектакли пройдут в театре на Абрамцевской
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Бесплатные спектакли пройдут в театре на Абрамцевской 

Управа района Лианозово 45 минут назад
Фото: Управа района Лианозово
С 14 по 22 апреля в Лианозовском театре пройдет Пятый всероссийский открытый фестиваль любительских коллективов «Театральный самотек — V». Об этом сообщила художественный руководитель театра Надежда Егорова.
— В первый день фестиваля покажут «Алые паруса» Александра Грина, «За дверью» Вольфганга Борхерта и спектакль-клоунаду «Маски». Посещение бесплатное при бронировании мест, — уточнила Надежда Егорова.
Бронирование мест производится по телефону 8 (499) 908-01-13. С подробной афишей можно ознакомиться на официальном сайте театра: http://lia-teatr.ru/.
Спектакли будут проходить на сцене Лианозовского театра по адресу: Абрамцевская улица, дом 9, корпус 1, и в Театральном центре на проспекте Мира, дом 180. (вт)
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