Грамотность вызывает доверие

Постепенно для Москвы «Тотальный диктант» становится событием, хотя мы опасались, что он утонет в море столичных мероприятий. Но москвичи идут на наш праздник русского языка все охотнее. И 14 апреля мы вновь приглашаем на пятьсот площадок. На сайте totaldict.ru есть вся информация: адреса площадок, количество мест и фамилии диктующих. Регистрация участников началась 4 апреля.

В столице мы стараемся развивать спецпроекты. Например, «Тотальный диктант рядом с домом». В день диктанта районные библиотеки ждут всех желающих. В школах мы не только приглашаем учеников и их родителей, но и учителей зовем для проверки. Проверяют задания преподаватели русского языка и литературы, студенты-филологи, журналисты и другие профессионалы. А еще — отличники диктанта прошлых лет.

Текст диктанта написала в этом году Гузель Яхина , автор романа «Зулейха открывает глаза». Позже часть текста войдет в ее новый роман.

Зачем мы все это делаем? Пробуждение интереса к русскому языку — наша главная миссия. Есть точка зрения, что грамотность в обществе падает.

А я уверена — она растет! Просто с появлением интернета мы увидели тексты, написанные обывателями. Раньше же мы читали только то, что писали в основном профессионалы. Но понимание ценности знания родного языка попрежнему есть у людей. Обратите внимание: апелляция к грамотности собеседника — частый аргумент в конфликтах, причем на любую тему.

«Научись сначала писать, а потом…» Эту фразу можно нередко увидеть и в соцсетях. В сознании людей по-прежнему есть уверенность, что авторитетом может быть только тот, кто пишет грамотно. Хотите, чтобы вам доверяли, — будьте грамотны.