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Пасхальный фестиваль стартовал в ПКиО «Бабушкинский»
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Пасхальный фестиваль стартовал в ПКиО «Бабушкинский» 

Управа района Лосиноостровский 37 минут назад
Фото: Управа района Лосиноостровский
В минувшие выходные в Бабушкинском парке начались развлекательные мероприятия в рамках городского фествиаля «Пасхальный дар»; он продлится до 15 апреля.
Так, всю неделю в центре творчества и досуга будут проводиться творческие мастер-классы для детей; посетить их можно с 14.00 до 18.00.
— Анимационная программа проводится на Фонтанной площади с 15.00 до 18.00, в сразу после гостей ждут представления уличного театра «Атмосфера», — рассказала директор пиар-службы ПКиО «Бабушкинский» Елена Челышева.
Кроме того, на зеленой сцене можно посмотреть кукольный спектакль. В выходные программа будет более разнообразной. К мероприятиям добавятся концерты, мастер-классы по колокольному звону и кузнечному делу.
Напомним, ПКиО «Бабушкинский» находится по адресу ул. Менжинского, 6, стр. 3. Вход на все мероприятия фестиваля свободный. (иб)
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