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На Ленинградском шоссе покажут «Бесприданницу»
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На Ленинградском шоссе покажут «Бесприданницу» 

Управа района Молжаниновский города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
В рамках празднования 195-летия со дня рождения русского драматурга, классика отечественного театра Александра Островского в библиотеке № 22 имени Кассиля пройдет встреча клуба любителей кино «Дневной сеанс». Гостей ждут в среду, 11 апреля.
— На встрече мы поговорим о творческом пути Александра Островского и популярности его произведений, сохраняющих свою современность до наших дней, — сообщила главный библиотекарь Светлана Евтюхова.
Также состоится просмотр и обсуждение фрагментов художественных фильмов, снятых по его пьесам.
Возрастное ограничение 25+.
Начало в 14.30. Библиотека № 22 расположена на Ленинградском шоссе, 114. Вход свободный. (то)
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