На Ленинградском шоссе покажут «Бесприданницу»

В рамках празднования 195-летия со дня рождения русского драматурга, классика отечественного театра Александра Островского в библиотеке № 22 имени Кассиля пройдет встреча клуба любителей кино «Дневной сеанс». Гостей ждут в среду, 11 апреля.

— На встрече мы поговорим о творческом пути Александра Островского и популярности его произведений, сохраняющих свою современность до наших дней, — сообщила главный библиотекарь Светлана Евтюхова.

Также состоится просмотр и обсуждение фрагментов художественных фильмов, снятых по его пьесам.

Возрастное ограничение 25+.

Начало в 14.30. Библиотека № 22 расположена на Ленинградском шоссе, 114. Вход свободный. (то)