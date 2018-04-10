Лиепа и Пореченков выступят в спектакле «Князь Владимир Красно Солнышко» 

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Спектакль «Князь Владимир Красно Солнышко. Искания о Князе Владимире» состоится во вторник в рамках Национальной премии детского и юношеского танца «Весна Священная» на Новой сцене Большого театра.
В представлении вместе с лауреатами премии выйдут звезды российской сцены: Илзе Лиепа, Николай Бурляев, Михаил Пореченков, сообщили в пресс-службе благотворительного фонда «Илза Лиепа».
В создании постановки приняли участие: режиссер Владимир Иванов, хореограф Елена Богданович, сценограф Анатолий Нежный, художник по костюмам Екатерина Котова, автор стихотворного текста Андрей Тупиков, автор либретто — Ольга Собенина.
"Мы готовили эту постановку в течение всего года силами лучших профессионалов страны: драматургов, хореографов, режиссеров и художников, — сказала Лиепа накануне премьеры. — Под их руководством коллективы разных направлений танца — классического, народного и современного — осваивали новые творческие задачи. Юные артисты показали, что могут справиться со сложной хореографией, созданной на русскую симфоническую музыку".
В спектакле вместе со звездами выйдут на сцену лауреаты премии «Весна священная» — юные артисты ансамбля танца «Улыбка» из Екатеринбурга, детского музыкального театра «Задумка» из Самары, шоу-балета «Алиса» из Керчи и воспитанники Русской национальной балетной школы Илзе Лиепа.
Спектакль «Князь Владимир Красно Солнышко» станет финальным завершением работы, которую фонд проводит в течение года, отбирая лучшие любительские танцевальные коллективы для конкурса, организуя мастер-классы, семинары не только для детей, но и для педагогов этих коллективов.