Лиепа и Пореченков выступят в спектакле «Князь Владимир Красно Солнышко»

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости . Спектакль «Князь Владимир Красно Солнышко. Искания о Князе Владимире» состоится во вторник в рамках Национальной премии детского и юношеского танца «Весна Священная» на Новой сцене Большого театра.

"Мы готовили эту постановку в течение всего года силами лучших профессионалов страны: драматургов, хореографов, режиссеров и художников, — сказала Лиепа накануне премьеры. — Под их руководством коллективы разных направлений танца — классического, народного и современного — осваивали новые творческие задачи. Юные артисты показали, что могут справиться со сложной хореографией, созданной на русскую симфоническую музыку".

В спектакле вместе со звездами выйдут на сцену лауреаты премии «Весна священная» — юные артисты ансамбля танца «Улыбка» из Екатеринбурга, детского музыкального театра «Задумка» из Самары, шоу-балета «Алиса» из Керчи и воспитанники Русской национальной балетной школы Илзе Лиепа.

Спектакль «Князь Владимир Красно Солнышко» станет финальным завершением работы, которую фонд проводит в течение года, отбирая лучшие любительские танцевальные коллективы для конкурса, организуя мастер-классы, семинары не только для детей, но и для педагогов этих коллективов.