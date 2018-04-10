Ещё
Спектакль с участием лауреатов «Весны священной» покажут в городах России
Далее:
Читайте также:
Ещё

Спектакль с участием лауреатов «Весны священной» покажут в городах России 

РИА Новости 38 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Премьера гала-спектакля «Князь Владимир Красно Солнышко. Искания о Князе Владимире» состоялась во вторник на Новой сцене Большого театра, после московской премьеры спектакль будет показан в Туле, Воронеже, Нижнем Новгороде, Петрозаводске.
В спектакле вместе с лауреатами Национальной премии детского и юношеского танца «Весна священная» приняли участие звезды театра и кино — Илзе Лиепа, Николай Бурляев, Михаил Пореченков. Перед спектаклем прошла церемония награждения лауреатов премии за победу в конкурсе «Весна священная».
Победителями стали: Образцовый Ансамбль танца «Акварель» из Брянска, хореографический ансамбль танца «Улыбка» из Ярославля, Московский хореографический ансамбль «Школьные годы», Образцовый ансамбль «Родничок» из Липецка, солистка хореографического коллектива «Вдохновение» Одинцовской школы искусств «Классика», Русская национальная балетная школа под руководством Илзе Лиепа, шоу-балет «Алиса» из Керчи.
"Сегодня замечательный праздник «Весна священная». Он действительно совпадает и с праздником весны, и с возрождением всего живого. Мне радостно, что в этот день мы приветствуем всех лауреатов этого конкурса", — сказала вице-премьер РФ Ольга Голодец на премьере гала-спектакля в Большом театре.
Она выразила благодарность основателя конкурса «Весна священная», народной артистке России Илзе Лиепа и вручила ей цветы. Голодец пожелала, чтобы это движение разрасталось по всей России.
"Наши счастливые талантливые дети, выступающие сегодня на сцене Большого театра, — это наша радость, наша гордость, это наше достояние", — сказала она.
Спектакль «Князь Владимир Красно Солнышко» станет завершением грандиозной работы, которую благотворительный фонд «Илзе Лиепа» проводит в течение года, отбирая лучшие любительские танцевальные коллективы для конкурса, организуя мастер-классы для детей и их педагогов.
В создании постановки «Князь Владимир Красно Солнышко» участвовали: режиссер Владимир Иванов, хореограф Елена Богданович, сценограф Анатолий Нежный, художник по костюмам Екатерина Котова, автор стихотворного текста — Андрей Тупиков, либретто — Ольга Собенина.
РИА Новости: последние новости
Центр "Космонавтика и авиация" на ВДНХ откроется шоу о покорителях космоса В Барселоне в память о Хворостовском поставят оперу "Демон" Со сцены Дачного фестиваля в Плесе прозвучат шедевры итальянской оперы
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Женщина «оторвала» себе нос в прямом эфире2
Самые красивые итальянки в истории кино5
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову6
Как сложилась судьба мальчика из фильма «Игрушка»2
Юрий Колокольников — о съемках в «Игре престолов»
Видео
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову
Концерты
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
04:47
Леонтьев: «Я не швец и не жнец, а певец»
Концерты
03:21
Валерия размножилась и довела поклонников до слез
Концерты
03:54
Bon Jovi снялись в социальном видео
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение