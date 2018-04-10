Спектакль с участием лауреатов «Весны священной» покажут в городах России

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости . Премьера гала-спектакля «Князь Владимир Красно Солнышко. Искания о Князе Владимире» состоялась во вторник на Новой сцене Большого театра, после московской премьеры спектакль будет показан в Туле, Воронеже, Нижнем Новгороде, Петрозаводске.

В спектакле вместе с лауреатами Национальной премии детского и юношеского танца «Весна священная» приняли участие звезды театра и кино — Илзе Лиепа, Николай Бурляев Михаил Пореченков . Перед спектаклем прошла церемония награждения лауреатов премии за победу в конкурсе «Весна священная».

Победителями стали: Образцовый Ансамбль танца «Акварель» из Брянска, хореографический ансамбль танца «Улыбка» из Ярославля, Московский хореографический ансамбль «Школьные годы», Образцовый ансамбль «Родничок» из Липецка, солистка хореографического коллектива «Вдохновение» Одинцовской школы искусств «Классика», Русская национальная балетная школа под руководством Илзе Лиепа, шоу-балет «Алиса» из Керчи.

"Сегодня замечательный праздник «Весна священная». Он действительно совпадает и с праздником весны, и с возрождением всего живого. Мне радостно, что в этот день мы приветствуем всех лауреатов этого конкурса", — сказала вице-премьер РФ Ольга Голодец на премьере гала-спектакля в Большом театре.

Она выразила благодарность основателя конкурса «Весна священная», народной артистке России Илзе Лиепа и вручила ей цветы. Голодец пожелала, чтобы это движение разрасталось по всей России.

"Наши счастливые талантливые дети, выступающие сегодня на сцене Большого театра, — это наша радость, наша гордость, это наше достояние", — сказала она.

Спектакль «Князь Владимир Красно Солнышко» станет завершением грандиозной работы, которую благотворительный фонд «Илзе Лиепа» проводит в течение года, отбирая лучшие любительские танцевальные коллективы для конкурса, организуя мастер-классы для детей и их педагогов.