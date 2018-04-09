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Со сцены Дачного фестиваля в Плесе прозвучат шедевры итальянской оперы
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Со сцены Дачного фестиваля в Плесе прозвучат шедевры итальянской оперы 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Шедевры итальянской оперы прозвучат со сцены ежегодного Дачного фестиваля имени Ф. И. Шаляпина, который состоится в городе Плес Ивановской области 30 июня, сообщила директор фестиваля Инга Каримова. на пресс-конференции в Посольстве Италии.
Дачный фестиваль имени Шаляпина впервые состоялся в городе Плес Ивановской области в 2015 году. В разные годы в фестивале принимали участие звезды мировой оперной сцены, ведущие музыканты и лауреаты международных и российских конкурсов.
"Программу мы пока что держим в секрете, но смею вас уверить, что это будет выдающийся концерт на восстановленной площади города Плеса. Мы услышим наши любимые шедевры итальянской оперы в исполнении звезд мировой сцены", — сказала Каримова в понедельник на пресс-конференции в посольстве Италии..
По ее словам, Оргкомитет фестиваля совместно с послом Италии в России Паскуале Террачано приняли решение посвятить ряд культурных мероприятий в Плесе Году Италии.
"Событийный туризм в наше время занимает больше места, чем экскурсионный. Старт у нас традиционно начинается с Пасхального фестиваля Валерия Гергиева. Мы дружим уже второй год. К нам приезжают молодые талантливые оперные певцы из Мариинского театра. Кроме того, 19 мая у нас будет музыкальный вечер, организованный совместно с Фондом Мстислава Ростроповича и Центром оперного пения имени Галины Вишневской. Кульминацией нашего культурного праздника будет дачный фестиваль имени Шаляпина, который состоится в Плесе 30 июня", — сказала Каримова.
rightОна добавила, что в сентябре в Плесе планируется провести Благотворительный детский анимационный фестиваль.
"В прошлом году нам удалось принять 2,5 тысячи детей из детских домов и интернатов. Деткам были представлены самые новые короткометражные мультфильмы наших российских аниматоров", — заключила директор фестиваля.
В свою очередь, художественный руководитель Шаляпинского фестиваля, народный артист Республики Башкортостан Аскар Абдразаков напомнил, что в этом году фестиваль посвящен 145-летию со дня рождения Федора Шаляпина.
"Фестиваль проходит в Плесе в четвертый раз. В этом году он будет посвящен 145-летию со дня рождения Федора Шаляпина. В прошлые годы на сцене фестиваля выступал дирижер Владимир Спиваков и его оркестр «Виртуозы Москвы», пианист Денис Мацуев, принимал участие Центральный военный оркестр Министерства обороны. Фестиваль набирает обороты", — сказал Абдразаков.
Глава Плесского городского поселения Тимербулат Каримов отметил, что в этом году на фестивале традиционно ждут гостей из Белоруссии.
"Мы дружим с Постоянным комитетом (Союзного государства) и ощущаем к себе пристальное дружеское внимание. На самом деле мы очень любим гостей и ждем туристов из Белоруссии. Мы знаем, какое пристальное внимание оказывается в Белоруссии к сохранению литературного и культурного наследия. То же самое хотели бы показать на примере Плеса", — уточнил Каримов.
rightОн добавил, что у гостей из Белоруссии будет возможность посмотреть на старинный русский город с разных сторон, в том числе и непосредственно с Волги.
Фестиваль имени Ф. И. Шаляпина проходит в Плёсе ежегодно при поддержке Совета Плёсского городского поселения, Корпорации развития Плёса и Плёсского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника. Меценатами Фестиваля выступают Фонд «Традиции и культура», Фонд имени Мустая Карима, Русская Медная Компания. Организаторы Шаляпинского фестиваля в Плесе являются партнерами Постоянного комитета Союзного государства.
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