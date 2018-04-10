В Москве прошла масштабная презентация «Года Италии в Плесе»

Плёс успешно позиционирует себя как центр событийного туризма. Здесь с размахом проходят различные фестивали. Так, в прошлом году Дачный фестиваль имени Шаляпина посетили в рамках пресс-тура «Плёс — культурно-исторический проект и объект событийного туризма», организованного Постоянным Комитетом Союзного государства, белорусские и российские журналисты.

Как отметил Тимербулат Каримов , международные контакты позволяют постоянно расширять событийную программу Плёса. В этой связи руководством города при поддержке Посольства Италии в России было принято решение объявить 2018 год «Годом Италии в Плёсе».

В городок на Волге приедут художники, музыканты и дизайнеры из Италии. Шедевры итальянской оперы прозвучат со сцены ежегодного Дачного фестиваль имени Шаляпина.

— Для нас очень важно, представляя Италию в России, не ограничиваться Москвой и Петербургом. Мы хотим двигаться дальше, в такие замечательные места, как Плёс, — подчеркнул посол Италии в России Паскуале Терраччано.

Стартует «Год Италии в Плёсе» 14 апреля традиционным Пасхальным фестивалем маэстро Валерия Гергиева

— Мы дружим уже второй год. К нам приезжают молодые талантливые оперные певцы из Мариинского театра. 19 мая пройдет музыкальный вечер, организованный совместно с Фондом Мстислава Ростроповича и Центром оперного пения имени Галины Вишневской, — рассказала Инга Каримова. — А кульминацией станет фестиваль имени Шаляпина 30 июня.

По словам Инги Каримовой, планируется также Благотворительный детский анимационный фестиваль, Плёсский спортивный фестиваль, много других сюрпризов ждет в этом году гостей Плёса. Как отметил Тимербулат Каримов, на фестивале традиционно ждут и гостей из Беларуси.

— Мы дружим с Постоянным Комитетом Союзного государства и ощущаем на себе дружеское внимание. Мы очень любим гостей и ждем туристов из Беларуси. Мы знаем, какое пристальное внимание оказывается в Беларуси к сохранению литературного и культурного наследия. То же самое хотели бы показать на примере Плёса, — подчеркнул Тимербулат Каримов.

По словам Тимербулата Каримова, разработан специальный маршрут одного дня с быстрым проездом на поезде «Ласточка». Он домчит гостей из Москвы до Иваново менее чем за четыре часа…