Театр с историей едет в Нижний Новгород

Гастроли Тамбовского театра драмы пройдут с 11 по 14 апреля на сцене нижегородского театра «Комедiя»

Тамбовский драматический театр принадлежит к числу старейших в России провинциальных театров. Первые страницы его жизни связаны с именем крупнейшего русского поэта и общественного деятеля конца XVIII века Гавриила Романовича Державина (1743 — 1816). Сегодня Тамбовский драматический театр находится в непрерывном творческом поиске, вступая в новый период развития, возрождает свои лучшие традиции.

11 апреля в 18:00 Ж. -Б. Мольер «Дон Жуан» Комедия в 2–х действиях 16+

12 апреля в 18:00 А. Н. Островский «Аферисты» Авантюрная комедия в 2-х частях 12+

13 апреля в 18:00 C. Лобозёров «Семейный портрет с посторонним»Комедия в 2-х действиях 12+

14 апреля в 12:00 В. Красовский «Как Фёдор за три моря ходил» Раёшное представление в одном действии 6+

14 апреля в 18:00 А. Цагарели «Ханума» Комедия-водевиль с музыкой, танцами и пантомимой в 2-х действиях 12+

Подробная информация о спектаклях на сайте театра: http://comedy.nnov.ru Кстати, артисты театра «Комедiя» в эти дни выступят на сцене Тамбовского театра драмы. Нижегородские артисты покажут спектакли: «Роман длиною в жизнь», «Чисто английская измена», «Укрощение строптивой», «Аладдин», «Боинг-Боинг».