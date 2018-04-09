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Театр с историей едет в Нижний Новгород
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Театр с историей едет в Нижний Новгород 

Нижегородская правда 2 часа назад
Фото: Нижегородская правда
Гастроли Тамбовского театра драмы пройдут с 11 по 14 апреля на сцене нижегородского театра «Комедiя»
Тамбовский драматический театр принадлежит к числу старейших в России провинциальных театров. Первые страницы его жизни связаны с именем крупнейшего русского поэта и общественного деятеля конца XVIII века Гавриила Романовича Державина (1743 — 1816). Сегодня Тамбовский драматический театр находится в непрерывном творческом поиске, вступая в новый период развития, возрождает свои лучшие традиции.
11 апреля в 18:00 Ж. -Б. Мольер «Дон Жуан» Комедия в 2–х действиях 16+
12 апреля в 18:00 А. Н. Островский «Аферисты» Авантюрная комедия в 2-х частях 12+
13 апреля в 18:00 C. Лобозёров «Семейный портрет с посторонним»Комедия в 2-х действиях 12+
14 апреля в 12:00 В. Красовский «Как Фёдор за три моря ходил» Раёшное представление в одном действии 6+
14 апреля в 18:00 А. Цагарели «Ханума» Комедия-водевиль с музыкой, танцами и пантомимой в 2-х действиях 12+
Подробная информация о спектаклях на сайте театра: http://comedy.nnov.ru  Кстати, артисты театра «Комедiя» в эти дни выступят на сцене Тамбовского театра драмы. Нижегородские артисты покажут спектакли: «Роман длиною в жизнь», «Чисто английская измена», «Укрощение строптивой», «Аладдин», «Боинг-Боинг».
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