Благотворительное шоу «Большое весеннее путешествие» состоится в Москве 12 апреля

Благотворительное театральное шоу «Большое весеннее путешествие» представят 12 апреля Московский зоопарк и проект «Кинопоэзия Анатолия Белого» в Театриуме на Серпуховке, все собранные средства будут перечислены на программы поддержки детей, нуждающихся в помощи, сообщил журналистам в понедельник заслуженный артист РФ, актер театра и кино Анатолий Белый

«Большое весеннее путешествие» — это театральное благотворительное шоу, которое вмещает в себя документальную драму, воздушных акробатов, стихи и песни, а также танцы и, соответственно, кино. Это не концерт, Павел (режиссер благотворительного шоу Павел Сеплярский — ред.) придумал канву, в которой существует главная героиня, с которой что-то происходит, некая Алиса (в стране чудес — ред.), которая встречает персонажей на своем пути, которые помогают пройти этот путь», — сказал Белый.

Он отметил, что театральное шоу рассказывает о простых человеческих истинах интересными способами, чтобы в конце зрители поняли, что все созданы помогать друг другу.

«В прошлом году совместно с Московским зоопарком у нас, у «Кинопоэзии» родилась замечательная идея: по заказу Московского зоопарка были созданы четыре мини-фильма на стихотворения о животных, сделали на их основе благотворительное мероприятие», — добавил Белый.

«Я выступаю в роли артиста, я буду петь совершенно не привычную мне песню — арию, не буду говорить какую, это тайна, но я надеюсь удивить публику», — отметил актер театра и кино, музыкант, автор-исполнитель, лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев.