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Воспитанники центра «Гермес» на Учинской стали лауреатами театрального фестиваля
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Воспитанники центра «Гермес» на Учинской стали лауреатами театрального фестиваля 

Управа района Дмитровский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Дмитровский города Москвы
Коллективы «Фантазеры» и «Фантазерики» центра развития творчества детей и юношества «Гермес» на Учинской улице получили высокую оценку членов жюри, выступив на торжественном закрытии 13-го Московского городского фестиваля «Театральные каникулы». Об этом сообщили в администрации центра «Гермес».
— «Фантазеры» представили спектакль «Смех сквозь слезы» по мотивам рассказов Антона Чехова, — пояснил представитель администрации. — А младшие ребята показали сказку «Фантазии Мухи-цокотухи и ее друзей». Оба спектакля принесли коллективам звание лауреата фестиваля.
Напомним, центр развития творчества детей и юношества «Гермес» располагается по адресу ул. Учинская, д. 10. (мю)
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