Воспитанники центра «Гермес» на Учинской стали лауреатами театрального фестиваля

Коллективы «Фантазеры» и «Фантазерики» центра развития творчества детей и юношества «Гермес» на Учинской улице получили высокую оценку членов жюри, выступив на торжественном закрытии 13-го Московского городского фестиваля «Театральные каникулы». Об этом сообщили в администрации центра «Гермес».

— «Фантазеры» представили спектакль «Смех сквозь слезы» по мотивам рассказов Антона Чехова , — пояснил представитель администрации. — А младшие ребята показали сказку «Фантазии Мухи-цокотухи и ее друзей». Оба спектакля принесли коллективам звание лауреата фестиваля.

Напомним, центр развития творчества детей и юношества «Гермес» располагается по адресу ул. Учинская, д. 10. (мю)