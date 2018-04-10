На фестивале «Пасхальный дар» инклюзивные театры покажут спектакли для москвичей и гостей столицы

В столице на фестивале «Пасхальный дар» выступят артисты с ограниченными возможностями. Они приехали в Москву из разных уголков России. Спектакли, в которых они играют, — это не рядовые постановки. В разное время они были участниками всероссийского фестиваля особых театров «Протеат». Об этом сообщается на официальном портале Мэра и Правительства Москвы.

Постановку «Имаджинариум» на фестивале «Пасхальный дар» покажет коллектив танцев на колясках «Надежда» из Череповца. Это первый в истории города пластический спектакль, где актерами стали дети-инвалиды.

Школа-студии-театра «Индиго» из Томска представит на столичной площадке спектакль «Из жизни манекенов». Актеры с нарушениями слуха расскажут в спектакле о чувствах с помощью жестов и мимики.

Всего на фестивале «Пасхальный дар» будет представлено десять инклюзивных спектаклей, которые пройдут в рамках проекта «Золотая маска» на различных площадках Москвы.