Москвичей пригласили на спектакль в «Дом Гоголя»

Спектакль по пьесе Николая Гоголя «Женитьба» пройдет 17 апреля в мемориальном музее «Дом Гоголя».

— Перед гостями выступят актеры Московского театра-студии «Профили». Пьеса рассказывает о сватовстве надворного советника Ивана Подколесина к купеческойдочери Агафье Купердягиной. На сцене музея ее поставит режиссер Данила Перов , — рассказала редактор научно-методического отдела учреждения Александра Понкратова.

Она добавила, что спектакль пройдет в рамках цикла мероприятий «Гоголевская весна», который посвящен празднованию дня рождения Николая Гоголя.

Вход свободный.

Гостей ждут в 19:00 по адресу: Никитский бульвар, дом 7а.