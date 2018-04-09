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Москвичей пригласили на спектакль в «Дом Гоголя»
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Москвичей пригласили на спектакль в «Дом Гоголя» 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 1 час назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Спектакль по пьесе Николая Гоголя «Женитьба» пройдет 17 апреля в мемориальном музее «Дом Гоголя».
— Перед гостями выступят актеры Московского театра-студии «Профили». Пьеса рассказывает о сватовстве надворного советника Ивана Подколесина к купеческойдочери Агафье Купердягиной. На сцене музея ее поставит режиссер Данила Перов, — рассказала редактор научно-методического отдела учреждения Александра Понкратова.
Она добавила, что спектакль пройдет в рамках цикла мероприятий «Гоголевская весна», который посвящен празднованию дня рождения Николая Гоголя.
Вход свободный.
Гостей ждут в 19:00 по адресу: Никитский бульвар, дом 7а.
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