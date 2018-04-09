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«Закон джунглей» показали на Новоостаповской
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«Закон джунглей» показали на Новоостаповской 

Управа Южнопортового района 1 час назад
Фото: Управа Южнопортового района
В центре «Экономика-Культура-Образование» на Новоостаповской улице 6 апреля прошла грандиозная театральная премьера. Зрители увидели постановку «Закон джунглей» по мотивам одноименной книги Редьярда Киплинга.
— Перед гостями учреждения выступили воспитанники театральной студии «Праздник». Постановка принесла зрителям массу положительных эмоций, они остались довольны увиденным и устроили актерам бурные овации, — сообщили в администрации учреждения.
Напомним, что центр «Экономика-Культура-Образование» расположен по адресу: улица Новоостаповская, дом 10. (вт)
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