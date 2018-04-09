«Закон джунглей» показали на Новоостаповской

В центре «Экономика-Культура-Образование» на Новоостаповской улице 6 апреля прошла грандиозная театральная премьера. Зрители увидели постановку «Закон джунглей» по мотивам одноименной книги Редьярда Киплинга.

— Перед гостями учреждения выступили воспитанники театральной студии «Праздник». Постановка принесла зрителям массу положительных эмоций, они остались довольны увиденным и устроили актерам бурные овации, — сообщили в администрации учреждения.

Напомним, что центр «Экономика-Культура-Образование» расположен по адресу: улица Новоостаповская, дом 10. (вт)