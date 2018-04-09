«Дневник читателя». Азарий Плисецкий: «Жизнь в балете»

«Дневник читателя». Азарий Плисецкий\: «Жизнь в балете»Также в программе:

— В рубрике «Цитата» Эра Ершова читает отрывок из повести «В глубине души».

Участники:

— Эра Ершова, писатель.

Ведущая: Наталья Ломыкина.

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КНИЖНЫЙ РАЗВОРОТ

Но эта книга, прежде всего, о жизни — сложной, насыщенной, вместившей весь ХХ век с его перипетиями. Маленький Азарий выжил в советском лагере для жен изменников родины, провел детство в ссылке в степях Казахстана, вырос за кулисами Большого театра, создавал практически с нуля школу кубинского классического балета, танцевал и преподавал по всему миру…

В студии радио Sputnik Азарий Плисецкий рассказал о своей книге и о жизни в балете.

ЦИТАТА

Прозаик Эра Ершова пишет простые, на первый взгляд, истории об обычной сегодняшней жизни — сюжетные линии подхватывают одна другую, неспешно переходя от персонажа к персонажу. И за обаянием этого размеренного рассказа — жизнь во всей ее полноте. Добро и зло, ошибки, слабости, благородство и высокие чувства. Специально для программы «Дневник читателя» писательница Эра Ершова читает отрывок из заглавной повести сборника «В глубине души».

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