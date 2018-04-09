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Хореограф Васильев: Нуреев очень много сделал для Запада
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Хореограф Васильев: Нуреев очень много сделал для Запада 

RT на русском 1 час назад
Советский и российский артист балета, хореограф Владимир Васильев в ходе интервью RT заявил, что к его коллеге Рудольфу Нурееву неприменим образ «страдающего человека».
«Он сделал, действительно, для Запада очень много — это правда. А говорить о том, что это страдающий человек, который отдал всю жизнь, и там страдал, и здесь страдал… Уверяю вас: ну, не было этого, не могло быть!» — заявил Васильев.
По его словам, если не в этот, то в другой раз — Нуреев всё равно остался бы за границей.
9 декабря 2017 года на исторической сцене Большого театра состоялась премьера балета «Нуреев» режиссёра Кирилла Серебренникова. Постановка приурочена к 80-летию со дня рождения советского, британского и французского артиста балета, балетмейстера Рудольфа Нуреева.
RT на русском: последние новости
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