Минкульт хочет обязать школьников посещать театр

Замминистра культуры Александр Журавский предложил ввести в школьную программу посещение театра, сообщает портал «Культуромания». Он считает, что спектакли по классическим произведениям школьникам стоит посещать не реже трех раз в год.

"Нужно поддерживать возвращение классики подрастающему поколению, и неслучайно у нас большая программа поддержки детских театров", — пояснил свою идею Журавский перед премьерой спектакля «Метель» в Малом театре. Он уверен, что особенно это важно для регионов — спектакли дети смогут посмотреть и в кино.

"У нас на будущее есть проект «Театральная Россия», это показ лучших театральных постановок в кинотеатрах. Особенно это актуально там, где нет академических театров, и молодежь не может посмотреть театральные постановки", — рассказал Журавский.