Ещё
Минкульт хочет обязать школьников посещать театр
Далее:
Читайте также:
Ещё

Минкульт хочет обязать школьников посещать театр 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Замминистра культуры Александр Журавский предложил ввести в школьную программу посещение театра, сообщает портал «Культуромания». Он считает, что спектакли по классическим произведениям школьникам стоит посещать не реже трех раз в год.
"Нужно поддерживать возвращение классики подрастающему поколению, и неслучайно у нас большая программа поддержки детских театров", — пояснил свою идею Журавский перед премьерой спектакля «Метель» в Малом театре. Он уверен, что особенно это важно для регионов — спектакли дети смогут посмотреть и в кино.
"У нас на будущее есть проект «Театральная Россия», это показ лучших театральных постановок в кинотеатрах. Особенно это актуально там, где нет академических театров, и молодежь не может посмотреть театральные постановки", — рассказал Журавский.
Ранее в регионы отправились участники Пасхального фестиваля — симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, Страдивари-ансамбль и Брасс-ансамбль Мариинского театра, музыканты и вокалисты.
Газета.Ru: последние новости
Сергей Женовач: мне нужна небольшая пауза, как, собственно, она нужна и театру В Барселоне поставят оперу "Демон" в память о Хворостовском Медведев назвал уход из жизни Угарова большой потерей для российской культуры
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые красивые итальянки в истории кино2
Как сложилась судьба мальчика из фильма «Игрушка»
Три новых сериала апреля1
У советских женщин были свои секс-символы26
Вышел новый клип Ольги Бузовой65
Видео
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
04:47
Леонтьев: «Я не швец и не жнец, а певец»
Концерты
03:21
Валерия размножилась и довела поклонников до слез
Концерты
03:54
Bon Jovi снялись в социальном видео
Концерты
03:50
МакSим показала отношения с бывшим мужем
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение