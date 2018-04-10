Минкультуры предложило включить походы в театр в обязательную школьную программу 

«Нужно поддерживать возвращение классики подрастающему поколению, и неслучайно у нас большая программа поддержки детских театров. В этом году сумма поддержки увеличена втрое и составит 700 млн рублей. Мы хотим, чтобы значительная часть постановок была ориентирована на школьную программу. Мы ставим задачу, чтобы российские школьники не менее трех раз в год посещали спектакли», — цитирует ТАСС заместителя министра культуры РФ Александра Журавского. По словам замминистра отсутствие академических театров в небольших городах и поселках не помешает осуществить задуманную идею. В ближайшем будущем планируется запустить проект «Театральная Россия», зрителям покажут лучшие театральные спектакли в кинотеатрах. Также Журавский предложил, чтобы после похода в театр, со школьниками проходили специальные обсуждения, где учетиля объяснят ученикам отдельные аспекты произведения и постановки.