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Минкультуры предложило включить походы в театр в обязательную школьную программу
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Минкультуры предложило включить походы в театр в обязательную школьную программу 

Ревизор.ru 3 часа назад
Фото: Ревизор.ru
«Нужно поддерживать возвращение классики подрастающему поколению, и неслучайно у нас большая программа поддержки детских театров. В этом году сумма поддержки увеличена втрое и составит 700 млн рублей. Мы хотим, чтобы значительная часть постановок была ориентирована на школьную программу. Мы ставим задачу, чтобы российские школьники не менее трех раз в год посещали спектакли», — цитирует ТАСС заместителя министра культуры РФ Александра Журавского. По словам замминистра отсутствие академических театров в небольших городах и поселках не помешает осуществить задуманную идею. В ближайшем будущем планируется запустить проект «Театральная Россия», зрителям покажут лучшие театральные спектакли в кинотеатрах. Также Журавский предложил, чтобы после похода в театр, со школьниками проходили специальные обсуждения, где учетиля объяснят ученикам отдельные аспекты произведения и постановки.
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