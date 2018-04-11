Российских школьников могут обязать посещать театры

Министерство культуры РФ предлагает ввести в школьную программу обязательное посещение театров. «Мы ставим задачу, чтобы российские школьники не менее трех раз в год посещали спектакли», — цитирует заместителя министра культуры РФ Александра Журавского ФАН.

Предполагается, что это должны быть спектакли по классическим произведениям литературы в рамках школьной программы.

По мнению Журавского, подобный опыт будет особенно важен для тех регионов, где школьники смогут посмотреть спектакли в местных кинотеатрах в рамках проекта «Театральная Россия».

Ранее «СП» сообщала, что в российских школах могут ввести уроки психологии. Известно, что уже написаны учебники по психологии с 3-го по 11-й класс, есть рабочие тетради для учеников с вопросами и ответами. Все материалы были переданы в Российскую академию образования и детскому омбудсмену Анне Кузнецовой на рецензирование. Если учебные материалы пройдут контроль, то новый предмет начнут внедрять в школах.

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