Школьники будут посещать театр не менее трех раз в год

Учащиеся должны не менее трех раз в год посещать театральные постановки по произведениям из школьной программы, передает ТАСС со ссылкой на замминистра культуры РФ Александра Журавского

«Нужно поддерживать возвращение классики подрастающему поколению, и неслучайно у нас большая программа поддержки детских театров. В этом году сумма поддержки увеличена втрое и составит 700 млн рублей. Мы хотим, чтобы значительная часть постановок была ориентирована на школьную программу», — сказал он перед премьерой спектакля «Метель» в Малом театре.

Журавский также отметил, что отсутствие академических театров в небольших городах и поселках не должно стать препятствием для знакомства школьников с театральными постановками.

«У нас на будущее есть проект «Театральная Россия», это показ лучших театральных постановок в кинотеатрах. Особенно это актуально там, где нет академических театров, и молодежь не может посмотреть театральные постановки», — добавил замминистра.

По его словам, посещение театров должно сопровождаться последующим обсуждением, чтобы объяснить молодежи отдельные аспекты произведения и вернуть интерес к чтению.

Благотворительный спектакль-концерт «Метель» по одноименной повести Александра Пушкина пройдет сегодня на главной сцене Малого театра. Автором сценария для него стал ректор Курской духовной семинарии архимандрит Симеон (Томачинский).

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