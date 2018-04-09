Какие тайны скрывает главный театр России

Средневековые русские города обычно делились на внутреннюю крепость и окружающий ее посад. Центральная крепость, где находились княжеская резиденция и дворовая церковь. 28 марта 1776 года был основан, а 18 января 1825 года был торжественно открыт Большой театр. Грандиозное здание театра стало одним из символов Москвы и России. Оно пережило многое и до сих пор хранит свои секреты и тайны.

Театр на болоте

Болотистое место, на котором был возведен театр, столетиями оставалось непривлекательным для строительства. Существует легенда о том, как во время чумы 1603 года, сюда, в болото, разъяренные горожане сбросили тело убитого злодея, который, прикидываясь лекарем, отравлял людей с целью наживы.

«Врача-убийцу» обличил мальчик Никита, единственный выживший после прихода мрачного «лекаря» в дом Никитиной семьи, а люди убийце отмстили. На месте болота через два столетия и возвели Театральную площадь.

Подземная река

Живет в Москве речка, всем знакомо ее имя, но сама она неизвестная и неизведанная. Река Неглинная. Жители московского княжества в ее прозрачной воде ловили раков и мелкую рыбешку. Но в XVIII веке в чистую воду Неглинки начали сбрасывать нечистоты. А в 1817 году москвичи и вовсе решили избавиться от грязной речушки и похоронили ее под землей. Таинственная подземная река и сейчас протекает под Москвой, в том числе, и под Большим театром. Еще под зданием во время археологических раскопок обнаружили постройку каменного века да затейливого деревянного шахматного ферзя, родом из XVII столетия.

Огненный рок История театра началась ярко, но не радостно — с пожара. Князь Урусов начал строительство театра, который по месту своего расположения на улице Петровка (на правом берегу Неглинки) был назван Петровским. Но незадолго до своего открытия театр сгорел, а князь передал театральные заботы англичанину Майклу Медоксу.

Медокс построил Большой Петровский театр, который простоял 25 лет и снова сгорел. Далее театр отстраивали заново, но то и дело случались новые пожары

Несмотря на хитрые выдумки архитектора, который провел по всему зданию театра тонкие трубочки, снабжаемые водой, зимой 1853 года произошел самый страшный пожар. Это уже действительно было похоже на рок. Тогда на сцене ставили «Русалку». Очевидцы утверждали, что пожар напоминал о демонических сценах из «Русалки».

Пожар разгорелся так сильно, что его было видно даже из села Всехсвятского (современный район метро Сокол). Множество людей оказалось в огненной ловушке и погибло. Пламя не могли потушить несколько дней, жарило как в аду, даже чугун расплавился, а на Театральной площади растаял весь снег… «Когда горел театр, казалось, что погибал милый нам человек» — признавался один из очевидцев. Останки театра тлели еще несколько недель. Причину этого великого пожара так и не выяснили. Но люди обнаружили одну закономерность: все пожары начинались с театральных подвалов.

Загадка музы

Одной из главных достопримечательностей Большого театра является монументальное живописное полотно «Аполлон и музы». Оно украшает потолок театра. Казалось бы, какие здесь тайны и загадки, но правда в том, что набор муз, изображенных на полотне, отличается от традиционного. Академик Титов, которого пригласили расписывать плафон большого театра пошел на смелый и странный эксперимент.

Он «выкинул» музу Полигимнию, которую традиционно изображали на таких картинах и нарисовал ту, которую ему хотелось там увидеть — музу своего искусства, искусства живописи. Между тем, именно муза Полигимнея является музой торжественных гимнов. Её отсутствие на полотне может многое объяснить в непростой судьбе Большого.

Военные ранения

Большой театр пострадал во время Великой отечественной войны. 28 октября 1941 года немецкий бомбардировщик сбросил тяжелую бомбу на центральный подъезд театра. При взрыве погиб человек, снесло фасад здания, обрушились мраморные лестницы, в голову «ранило» Аполлона. До сих пор историки гадают, почему снаряд сбросили именно сюда.

Ведь объект не представлял стратегической важности. А в 2006 году на театральной площади произошел взрыв. В одном из театральных подвалов взорвался артиллерийский снаряд военного времени. Многострадальные подвалы театра в очередной раз преподнесли свой зловещий сюрприз.

Квадрига

Знаменитая великолепная квадрига Аполлона после реставрации снова, как и двести лет назад, гордо возвышается на портике театра. Из-за убранства статуи Аполлона даже разгорелись споры, кто-то требовал прикрыть божественную наготу фиговым листком, другие же утверждали, что первоначальный замысел не предполагал никаких заслонок.

Все-таки, боги Древней Греции были не из стеснительных. Трудно сейчас докопаться до истины. Листок предположительно «прицепили» намного позже, а отвалился он во время фашисткой бомбежки, как и венок.