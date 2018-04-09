Знаменитый танцор проведет мастер-класс в СЗАО

Артист и хореограф цирка Дю Солей аргентинец Марио Форели проведет 15 апреля в 18.00 бесплатный мастер-класс для детей и подростков во Дворце культуры «Салют» (улица Свободы, дом 37). Марио поговорит с участниками о том, как стать популярным артистом и преуспеть в шоу-бизнесе.

— Я покажу воспитанникам дома культуры «Салют» другой уровень хореографии и преподавания. Основной темой мастер-класса станет вопрос становления артиста. Участники узнают, как профессионально работать на сцене и достичь успеха максимально быстрыми темпами. Возраст не имеет значения. Есть определенные профессиональные навыки, которыми можно овладеть как в 5, так и в 50 лет, — рассказал артист.