Ещё
Знаменитый танцор проведет мастер-класс в СЗАО
Далее:
Читайте также:
Ещё

Знаменитый танцор проведет мастер-класс в СЗАО 

Префектура СЗАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
Артист и хореограф цирка Дю Солей аргентинец Марио Форели проведет 15 апреля в 18.00 бесплатный мастер-класс для детей и подростков во Дворце культуры «Салют» (улица Свободы, дом 37). Марио поговорит с участниками о том, как стать популярным артистом и преуспеть в шоу-бизнесе.
— Я покажу воспитанникам дома культуры «Салют» другой уровень хореографии и преподавания. Основной темой мастер-класса станет вопрос становления артиста. Участники узнают, как профессионально работать на сцене и достичь успеха максимально быстрыми темпами. Возраст не имеет значения. Есть определенные профессиональные навыки, которыми можно овладеть как в 5, так и в 50 лет, — рассказал артист.
Марио Форелли по образованию медбрат. Уже после медучилища решил поступать в Московский государственный университет культуры и искусств. Потом прошёл стажировку в Парижском институте джазового образования и современной хореографии. Артист был задействован в знаменитых на весь мир постановках. Ставил программы для шоу «The one» цирка Дю Солей и выступал в ирландском шоу «River dance» в качестве приглашенного артиста.
Префектура СЗАО города Москвы: последние новости
Концерт ко дню здоровья устроят в Хорошево-Мневниках В Покровском-Стрешневе покажут спектакль «Две дамочки в сторону Чехова» В ДК «Алые паруса» выступит «Великолепное трио»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У советских женщин были свои секс-символы26
8 Супер триллеров для дождливых вечеров
Три новых сериала апреля
5 самых известных фильмов о воскресении Христа
Необычные фильмы об отношениях отцов и детей
Видео
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
04:47
Леонтьев: «Я не швец и не жнец, а певец»
Концерты
03:21
Валерия размножилась и довела поклонников до слез
Концерты
03:54
Bon Jovi снялись в социальном видео
Концерты
03:50
МакSим показала отношения с бывшим мужем
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение