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Илзе Лиепа, Михаил Пореченков и юные танцоры выступят в гала-спектакле в Большом театре
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Илзе Лиепа, Михаил Пореченков и юные танцоры выступят в гала-спектакле в Большом театре 

ТАСС 44 минуты назад
МОСКВА, 10 апреля. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Гала-спектакль «Князь Владимир Красно Солнышко. Искания о Князе Владимире» покажут во вторник на Новой сцене Большого театра. Участниками представления станут известные артисты, которые выступят вместе с юными танцорами — лауреатами Национальной премии в области детского и юношеского танца «Весна священная», сообщили ТАСС организаторы мероприятия.
Собеседница агентства напомнила, что конкурс «Весна священная» учредил восемь лет назад благотворительный фонд «Культура — детям», возглавляемый балериной, народной артисткой РФ Илзе Лиепа.
"Конкурс, созданный нашим фондом «Культура — детям», превратился в Национальную премию в области детского и юношеского танца", — сказала в интервью ТАСС сама Лиепа. «Это невероятное событие для огромного количества молодежи, которая увлекается танцем и балетом», — считает артистка. «Для того чтобы не просто официально вручить премию, мы придумали для детей прекрасный подарок — гала-спектакль в Большом театре», — рассказала балерина.
"Мы готовим этот спектакль в течение всего года силами лучших профессионалов страны: драматургов, хореографов, режиссеров, художников. Коллективы разных направлений танца: классического, народного, современного, попадая в руки талантливых хореографов и режиссеров, осваивают для себя новые творческие задачи. Юные артисты способны справиться со сложнейшей хореографией на русскую симфоническую музыку", — сказала Лиепа.
Спектакль «Князь Владимир Красно Солнышко. Искания о Князе Владимире» поставили на музыку Чайковского, Рахманинова, Прокофьева, Мусоргского. В постановочную группу вошли: режиссер Владимир Иванов, хореограф Елена Богданович, сценограф Анатолий Нежный, художник по костюмам Екатерина Котова. Автором стихотворного текста стал Андрей Тупиков, либретто сочинила Ольга Собенина. «Языком танца и художественного слова участники и создатели „Князя Владимира“ познакомят зрителей с одной из значимых страниц истории нашей великой страны», — подчеркнула Илзе Лиепа.
В качестве исполнителей вместе с детьми в одном спектакле выступят Ольга Кормухина, Михаил Пореченков, Николай Бурляев, перечислила Лиепа, которая и сама выступит в программе. Но главное, что на сцену Большого театра вместе с ними выйдут юные танцоры — лауреаты Национальной премии в области детского и юношеского танца, в числе которых участники ансамбля танца «Улыбка» (Екатеринбург), детского музыкального театра «Задумка» (Самара), шоу-балета «Алиса» (Керчь) и воспитанники Русской национальной балетной школы под руководством Илзе Лиепа. «Для всех этих ребят выступление в Большом театре — это награда за победу в конкурсе „Весна священная“, — заключила балерина.
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