Илзе Лиепа, Михаил Пореченков и юные танцоры выступят в гала-спектакле в Большом театре

МОСКВА, 10 апреля. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова /. Гала-спектакль «Князь Владимир Красно Солнышко. Искания о Князе Владимире» покажут во вторник на Новой сцене Большого театра. Участниками представления станут известные артисты, которые выступят вместе с юными танцорами — лауреатами Национальной премии в области детского и юношеского танца «Весна священная», сообщили ТАСС организаторы мероприятия.

Собеседница агентства напомнила, что конкурс «Весна священная» учредил восемь лет назад благотворительный фонд «Культура — детям», возглавляемый балериной, народной артисткой РФ Илзе Лиепа.

"Конкурс, созданный нашим фондом «Культура — детям», превратился в Национальную премию в области детского и юношеского танца", — сказала в интервью ТАСС сама Лиепа. «Это невероятное событие для огромного количества молодежи, которая увлекается танцем и балетом», — считает артистка. «Для того чтобы не просто официально вручить премию, мы придумали для детей прекрасный подарок — гала-спектакль в Большом театре», — рассказала балерина.

"Мы готовим этот спектакль в течение всего года силами лучших профессионалов страны: драматургов, хореографов, режиссеров, художников. Коллективы разных направлений танца: классического, народного, современного, попадая в руки талантливых хореографов и режиссеров, осваивают для себя новые творческие задачи. Юные артисты способны справиться со сложнейшей хореографией на русскую симфоническую музыку", — сказала Лиепа.