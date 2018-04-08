На 48-ом году жизни ушла звезда сериала «Возвращение Мухтара» Анжелика Волчкова

8 апреля 2018 года из жизни ушла актриса Анжелика Волочкова, которая более двадцати лет играла на сцене театра «Школа современной пьесы». Телезрителям она хорошо запомнилась по сериалам «Возвращение Мухтара», «Громовы» и многим другим ролям. Известно, что артистка уже давно плохо себя чувствовала — она была госпитализирована в декабре 2016-го года. Но тогда сумела победить болезнь. Свой недуг, как и личную жизнь, она скрывала от публики и до последних дней выходила на сцену.

«Сегодня в 00.05 минут, в светлый праздник Пасхи от нас ушла самая красивая и самая талантливая актриса театра Школа Современной пьесы Анжелика Волчкова . С Анжелой мы играли несколько спектаклей, и за время совместной работы, она стала для меня родным человеком», — поделился в соцсети ее коллега Кирилл Емельянов . — «Я верил до последнего, как и все наши коллеги, но болезнь распорядились иначе. Светлая память! Я тебя очень сильно люблю».

Талант Анжелики получил признание у зрителей. Не так давно она получила звание «Народной артистки России». Однако, как вспомнил худрук театра Иосиф Райхельгауз , была не рада этой почести.