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Было — стало: чем живет и как выглядит Валерия Лорка, сыгравшая в сериале «Дикий ангел» интриганку Марту
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Было — стало: чем живет и как выглядит Валерия Лорка, сыгравшая в сериале «Дикий ангел» интриганку Марту 

WMJ.ru 4 минуты назад
Фото: WMJ.ru
Героиня Валерии Лорки по сюжету жила в одной комнате вместе со служанками-подружками Линой и Милли. Однако оставаться служанкой Марта не желала и чуть ли не с первой серии пускала в ход свои женские чары, пытаясь выбраться с нелюбимой работы через алтарь. Попутно она устраивала мелкие пакости Милли — тем забавнее, что в реальности Валерия Лорка и сыгравшая главную роль в сериале актриса и певица Наталья Орейро добрые подруги. Орейро даже сопровождала Лорку в родах. Сейчас Валерия практически не изменилась: все та же копна кудрявых волос и гордый профиль.
Видно, что пластикой актриса не злоупотребляет, однако все равно выглядит свежо. Да и с фигурой у нее все в порядке:
Актриса воспитывает обожаемого сына Лусио от Оскара Ферринго, вместе с которым владеет театром в Палермо.
Театр для Валерии Лорки сейчас в приоритете: она играет на сцене, дает мастер-классы и с удовольствием делится фотографиями со сцены в Instagram.
В числе десятков известных аргентинских актрис Валерия Лорка недавно выступила за декриминализацию абортов в Аргентине. Она поддерживает законопроект, который предусматривает введение в Аргентине практики легальных, бесплатных и безопасных абортов. Сейчас в стране разрешено только прерывание беременности, опасной для жизни женщины и наступившей в результате изнасилования.
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Фото:Instagram
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