Было — стало: чем живет и как выглядит Валерия Лорка, сыгравшая в сериале «Дикий ангел» интриганку Марту

Героиня Валерии Лорки по сюжету жила в одной комнате вместе со служанками-подружками Линой и Милли. Однако оставаться служанкой Марта не желала и чуть ли не с первой серии пускала в ход свои женские чары, пытаясь выбраться с нелюбимой работы через алтарь. Попутно она устраивала мелкие пакости Милли — тем забавнее, что в реальности Валерия Лорка и сыгравшая главную роль в сериале актриса и певица Наталья Орейро добрые подруги. Орейро даже сопровождала Лорку в родах. Сейчас Валерия практически не изменилась: все та же копна кудрявых волос и гордый профиль.

Видно, что пластикой актриса не злоупотребляет, однако все равно выглядит свежо. Да и с фигурой у нее все в порядке:

Актриса воспитывает обожаемого сына Лусио от Оскара Ферринго, вместе с которым владеет театром в Палермо.

Театр для Валерии Лорки сейчас в приоритете: она играет на сцене, дает мастер-классы и с удовольствием делится фотографиями со сцены в Instagram.

В числе десятков известных аргентинских актрис Валерия Лорка недавно выступила за декриминализацию абортов в Аргентине. Она поддерживает законопроект, который предусматривает введение в Аргентине практики легальных, бесплатных и безопасных абортов. Сейчас в стране разрешено только прерывание беременности, опасной для жизни женщины и наступившей в результате изнасилования.

А ты смотрела «Дикого ангела»?

Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!

Фото:Instagram