Лариса Гергиева провела вокальный мастер-класс в Кингисеппе

XVII Московский Пасхальный фестиваль добрался до Ленинградской области. В Кингисеппе мастер-класс провела художественный руководитель Академии молодых певцов Мариинского театра Лариса Гергиева , информирует телеканал «МИР 24».

На ходе бесплатного урока начинающие вокалисты могли показать свои таланты, а мастер — пригласить лучших из них продолжить обучение в академии, где блистали звезды оперной сцены. Вместе с Ларисой Гергиевой в российский город приехали и ее ученики. Они провели открытую репетицию, а затем выступили с концертом.

«Хорошая особенность Пасхального фестиваля — он дает возможность услышать и позаниматься с молодыми певцами, которые живут в провинции. Не раз бывало так, что после мастер-класса, я забираю на обучение того или иного молодого человека, чей голос мне понравился, если вижу перспективы. У меня в академии несколько таких ребят», — рассказала народная артистка России Лариса Гергиева.

Во время Пасхального фестиваля Лариса Гергиева проведет мастер-классы в 30 городах России.

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