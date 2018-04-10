Иркутский «Театр Пилигримов» проверяет следственный комитет

Руководитель театра Владимир Соколов заявил в сми, что в театре еще 21 марта прошли обыски, изъяты компьютеры и документы. Сам он считает, что данные действия были проведены из-за жалобы некой женщины, которая, по мнению Соколова», намеревается захватить землю, на которой расположен театр и выселить актеров.

Следком информацию о причинах проверки не разглашает. Отметим лишь, что обыски и выемки производятся лишь в рамках возбужденного уголовного дела.

Владимир Соколов также рассказал, что адвокаты театра подали жалобу на действия следственного комитета в Куйбышевский районный суд. Сам директор по непроверенной информации находится в больнице в предынфарктном состоянии.

Справка:

«Театр пилигримов» — экспериментальный авторский, музыкальный театр. Был основан в Иркутске в 1991 году Владимиром Соколовым. В основе творческого метода театра-студии лежат классические музыкальные и театральные традиции, исследования русской национальной культуры. Основное направление — русский симфонический рок. Владимир Соколов известен тем, что в 2000 году медаль Папы Римского Иоанна Павла II (за создание оперы «Аве Мария»).