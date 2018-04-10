В Орле покажут «Вторую смерть Жанны Д’Арк»

Премьера спектакля пройдёт в театре «Свободное пространство» сегодня, 10 апреля, сообщили RIA57 в пресс-службе театра.

— Жанна д’Арк— спасительница Франции, Орлеанская Дева, Героиня Столетней войны, Святая, пример самоотверженности и храбрости и тд. и тп. Потомки возвели Жанну на недосягаемую для простого смертного высоту, превратив в холодный памятник.

Мы хотим рассказать вам историю о совсем юной, наивной, пугливой девушке, такой же впечатлительной и мечтательной, как любая другая. О девушке, которая любит жизнь и совсем не считает себя способной хоть кого-то защитить или вдохновить. О том, как она в 17 лет столкнулась с невозможным выбором — жить предателем или умереть, сгорев заживо на костре.

В этом спектакле нет судей, которые приговаривают ее на смерть, ибо единственный ее судья — совесть. Здесь нет врагов, которые пытаются забрать у нее все, что она так любит, ибо ее единственный враг — это страх. В этой девушке нет ничего героического… кроме, разве что умения сострадать ближнему. Оказывается, что это умение, единственное, что нужно для того, чтобы стать героем, — описывают спектакль его создатели.

Начало премьерного показа в 19.00.

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