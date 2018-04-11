В орловском театре «Свободное пространство» показали новую Жанну д’Арк

10 апреля в театре «Свободное пространство» прошёл премьерный показ спектакля по пьесе болгарского драматурга Стефана Цанева «Вторая смерть Жанны д’Арк». Режиссёром и художником выступил Сергей Пузырёв

Малая сцена известного орловского театра превратилась в крошечную тюремную камеру, где главная героиня Столетней войны ожидает своей казни. О чём думает за несколько часов до гибели Орлеанская Дева? На что она надеется и о чём просит Бога? Зритель найдёт ответы на эти вопросы благодаря блистательному перевоплощению актрисы Ольги Виррийской. Легендарный образ Жанны д’Арк раскрывается с абсолютно новой стороны. На сцене мы видим не недосягаемую воительницу, а юную девушку, со своими страхами и мечтами. Мы не увидим, как она погибнет. Напротив, зрителям представят историю о торжестве принципов, и рождении настоящего неподдельного героизма.

«В этом спектакле нет судей, которые приговаривают ее на смерть, ибо единственный ее судья — совесть. Здесь нет врагов, которые пытаются забрать у нее все, что она так любит, ибо ее единственный враг — это страх. В этой девушке нет ничего героического… кроме, разве что умения сострадать ближнему. Оказывается, что это умение, единственное, что нужно для того, чтобы стать героем», — рассказали в «Свободном пространстве».