Спектакли-номинанты премии «Золотая маска» в Новом Уренгое покажут на экране

Театральный фестиваль «Золотая маска в кино 2018» откроется 24 апреля в Новом Уренгое.

Показ постановок будет вестись в формате телетрансляции в одном из кинотеатров города.

Театралы из 60 регионов страны уже несколько лет охотно ходят смотреть спектакли на экране, теперь и новоуренгойцы пополнят список этих зрителей.

— Для меня это неожиданно, я с радостью куплю билеты и даже своих подруг подтяну, — поделилась впечатлениями театралка Нина. — Даже не мечтали о подобном подарке.

Постановки будут идти в записи, но, по заверениям организаторов, на качестве это не скажется.

Кроме 24 апреля, показы состоятся 15 и 29 мая.

Билеты можно купить в кинотеатре ТЦ «Солнечный».