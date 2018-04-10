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Спектакли-номинанты премии «Золотая маска» в Новом Уренгое покажут на экране
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Спектакли-номинанты премии «Золотая маска» в Новом Уренгое покажут на экране 

Красный Север 1 час назад
Фото: Красный Север
Театральный фестиваль «Золотая маска в кино 2018» откроется 24 апреля в Новом Уренгое.
Показ постановок будет вестись в формате телетрансляции в одном из кинотеатров города.
Театралы из 60 регионов страны уже несколько лет охотно ходят смотреть спектакли на экране, теперь и новоуренгойцы пополнят список этих зрителей.
— Для меня это неожиданно, я с радостью куплю билеты и даже своих подруг подтяну, — поделилась впечатлениями театралка Нина. — Даже не мечтали о подобном подарке.
Для жителей Нового Уренгоя приготовлено три показа. Первый — спектакль «Барабаны в ночи» под руководством Юрия Бутусова (театр им. А. С. Пушкина), номинант премии «Золотая маска в кино-2018». Второй — «Иванов» (Театр наций). И третий — «Коварство и любовь» под управлением Льва Додина, номинант в категориях «Лучший спектакль в драме, большая форма» и «Лучшая работа художника». Роли в спектаклях исполняют Евгений Миронов, Чулпан Хаматова, Елизавета Боярская, Данила Козловский, Ксения Раппопорт, Александра Урсуляк.
Постановки будут идти в записи, но, по заверениям организаторов, на качестве это не скажется.
Кроме 24 апреля, показы состоятся 15 и 29 мая.
Билеты можно купить в кинотеатре ТЦ «Солнечный».
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