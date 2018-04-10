Премьера в «Красном факеле» — неизвестная пьеса Платонова

«От вас поступило заявление о желании аборта своей супруги. Комиссия, освидетельствовав вашу супругу, нашла ее в полном здравом расположении», — говорит комиссия охматмлада — охраны матерей и ихних (это цитата, а не ошибка) младенцев. В пьесе Платонова, пожалуй, главный действующий персонаж, олицетворение абсурда бюрократической системы. Саркастичный и злободневный текст достался постановке от автора. Интригующая музыка, отчеканенные реплики и нарочитая серьезность — новаторство режиссера. Актуальность пьесы, написанной почти 100 лет назад, помогает выразить и сценография.

Первое действие разворачивается на авансцене — в квартире Башмаковых. Глава семейства принимает членов комиссии охматмлада, чтобы выпросить разрешение на аборт своей жены. Якобы не может Иван Павлович «запасаться новыми гражданами впрок», ведь социальные условия настоящего заботят героя больше, чем возможное светлое будущее. В интерпретации режиссера Сергея Левицкого этот абсурд соседствует со знакомой нам действительностью, где в караоке отмечают свадьбы и напевают песни Светланы Лободы

Пространство караоке-клуба — своеобразная «иллюзия свободы»: там пьют, поют, танцуют и отдыхают от постоянных судов, разбирательств и заседаний. На первом плане — место судилищ, здесь движения актеров сжаты и роботизированы. Они все — словно шестеренки одного механизма.

«Репетиционный процесс был, действительно, непростой, потому что мы долго искали способ существования — необычную пластику тела. Это было очень интересно», — рассказала актриса театра «Красный факел» Екатерина Дорогина.

Режиссера Сергея Левицкого — руководителя драматического театраУлан-Удэ — пригласили в «Красный факел» после победы на фестивале «Ново-Сибирский транзит». Пьеса Платонова, которая при жизни автора даже не была опубликована, давно была в так называемом «режиссерском портфеле».

«Текст Платонова про сегодняшний день, про то, во что мы превращаемся, когда вокруг абсурдная жизнь. Мы ей киваем, подыгрываем, а в выигрыше никто не остается», — рассказал режиссер спектакля Сергей Левицкий.

В спектакле задействована большая часть труппы театра — это 24 актера. Многие для подготовки к роли не ограничились пьесой «Дураки на периферии», а продолжили погружение в сложные метафоричные тексты Платонова, чтобы лучше понять, как устроен его абсурдный параллельный мир, так похожий на нашу действительность.