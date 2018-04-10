«Александринка» откроет Международный театральный фестиваль в Будапеште

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости . Спектакль Александринского театра в постановке художественного руководителя Валерия Фокина «Швейк. Возвращение» откроет программу Международного театрального фестиваля имени Имре Мадача (MITEM) в Будапеште, сообщили в пресс-службе театра.

Представление состоится 10 апреля на сцене Венгерского национального театра — организатора фестиваля, названного в честь великого венгерского поэта, философа и драматурга.

"Александринка" не впервые примет участие в этом театральном форуме. В 2014 году в рамках фестиваля был показан спектакль Фокина «Литургия. Zero», созданный по роману Федора Достоевского «Игрок», в 2016 году — спектакль «Ворон» в постановке Николая Рощина по одноименной пьесе Карло Гоцци . В 2017 году зрители в Будапеште познакомились с постановкой худрука Венгерского национального театра Аттилы Виднянского, созданной им в «Александринке» — «Преступление и наказание».

"Швейк. Возвращение" — новая работа Валерия Фокина, премьера на сцене Александринского театра состоялась 26 января. Литературной основой спектакля стала пьеса Татьяны Рахмановой, созданная по мотивам всемирно известного сатирического романа Ярослава Гашека. Появившийся в самом начале 20-х годов ХХ века роман дал миру одного из самых известных народных героев — Швейка, маленького человека, пытающегося выжить в круговороте событий Первой мировой войны. Спектакль Фокина — современное переосмысление этой истории вековой данности.

"Просто ставить традиционно Швейка, по-моему, скучно. Мне было важно, чтобы главный герой мог снимать маску традиционного образа дурашливого шута, балагура и в какие-то моменты обнажаться, обнаруживать себя серьезного и все понимающего…. Швейк сегодня для меня интересен не комедийной частью… Это трагическое произведение", — считает Фокин.