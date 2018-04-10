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Удивительный мир кукол: тбилисский театр марионеток Гарри Давтяна
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Удивительный мир кукол: тбилисский театр марионеток Гарри Давтяна 

Sputnik Грузия 3 часа назад
Фото: Sputnik Грузия
Знаменитый семейный театр Гарри Давтяна расположен в одном из старых домов в историческом районе Авлабари в грузинской столице. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как выглядит театр и его маленькие герои
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