«Около дома Станиславского»: что нужно знать о театре Юрия Погребничко

В театре «Около дома Станиславского» хорошие новости — открылась новая сцена в историческом здании по адресу: Вознесенский переулок, дом 9, строение 3, откуда пришлось переехать в 2004 году. Последние годы театр обитал по соседству: если идти по Вознесенскому переулку от Тверской, нужно, не доходя до особняка с вывеской «Театр „Около“», свернуть во двор и найти вывеску La stalla, что с итальянского переводится как «конюшня». Это название камерного зала на 66 мест с небольшой сценой, где почти каждый вечер собираются поклонники одного из самых необычных театров Москвы. В новом зале мест ощутимо больше — 96. Спектакли будут идти на обеих сценах.

О театре

Достаточно посмотреть хотя бы одну постановку театра «Около дома Станиславского», чтобы навсегда стать его поклонником. Сюда ходят большими компаниями — приобщают к здешней особой атмосфере друзей и родных, тех, с кем обычно хочется разделить самое дорогое. На первый взгляд эта эстетика кажется устаревшей: старинные романсы, оммажи классике советского кино, цитаты из произведений культовых в СССР писателей вроде Эрнеста Хемингуэя . Прошлый век, если коротко.

Приметы времени здесь используют как форму для разговора на вечные темы — любви, смерти, свободы. За внешней простотой и ясностью скрывается сложный и интересный режиссерский театр. Минимумом средств (простые, не очень-то современные декорации и костюмы) достигается максимум — после спектаклей зрители выходят из зала зачарованными. И не только московские: театр давно и с большим успехом гастролирует в Европе, а его основатель и художественный руководитель народный артист России Юрий Погребничко в 1990-х годах начал преподавать актерское мастерство во Франции, а сейчас руководит мастерской в Марсельском национальном театральном центре «Бернардин» под руководством Алена Фурно.

О создателе

Юрий Погребничко, который в будущем году отметит 80-летний юбилей, к театру пришел не сразу. Он должен был стать инженером, окончил Иркутский политехнический университет. Вместе с будущим художником и своим соавтором Юрием Кононенко в студенчестве занимался самодеятельностью. В 23 года узнал о том, что ЛГИТМиК (Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии, сейчас — Санкт-Петербургская государственная академия театрального искусства) объявляет набор в Новосибирске, и решил попробовать. Молодых и талантливых Погребничко и Кононенко забрали в Ленинград. Они учились на курсе Розы Сироты , выдающегося театрального педагога и режиссера Большого драматического театра (сейчас театр носит имя Г. А. Товстоногова), и главного режиссера Театра имени В. Ф. Комиссаржевской Владислава Андрушкевича. Поступили оба на актерское отделение, но Погребничко окончил учебу как режиссер: на режиссерском отделении освободилось место, и Роза Сирота настояла на его переводе.

Ставить спектакли он начал задолго до выпуска. Еще во время учебы Погребничко успел поработать в только что созданном Театре на Таганке, где ассистировал легендарному Юрию Любимову в постановке трех спектаклей — «Преступления и наказания» по Достоевскому, «Трех сестер» по Чехову и «Старшего сына» по Вампилову. Любовь к этим произведениям, кстати, Погребничко сохраняет до сих пор: «Старшего сына» в театре «Около дома Станиславского» он ставил трижды (премьера третьей версии состоялась в 2010 году, спектакль, который так и называется — «Старший сын. Третья версия», сохраняется в репертуаре по сей день), а сюжеты Достоевского и Чехова бесконечно миксует с чем-то самым неожиданным.

Несмотря на хороший старт, в столице молодой специалист не остался: дипломный спектакль в 1973 году Погребничко ставил в городе Шахты Ростовской области. А потом в течение 10 лет буквально исколесил всю страну — работал в театрах Брянска, Владимира, Киева, Новокузнецка. С 1983 по 1987 год был главным режиссером Камчатского драматического театра, а в 1987-м возглавил Московский молодежный театр «На Красной Пресне», который под его руководством полностью сменил курс и под названием «Около дома Станиславского» известен уже 30 лет.

В 2004 году Юрий Погребничко стал руководителем актерско-режиссерского курса в Театральном институте имени Бориса Щукина. Многие выпускники его курса сегодня играют в спектаклях своего учителя и ставят на сцене театра «Около дома Станиславского» свои собственные — по системе Погребничко и в его фирменной эстетике.

О спектаклях

Если вы еще ни разу не были в этом театре, стоит начать с «Чевенгура». Масштабную утопию Платонова о духовных исканиях сироты Саши Дванова и романтически настроенного коммуниста-рыцаря Степана Копенкина, избравшего дамой своего сердца Розу Люксембург, Погребничко уместил в час с небольшим, умудрившись сохранить канву романа и переплести ее с сюжетом рассказа «Убийцы» Хемингуэя и цитатами из «Одесских рассказов» Бабеля. Роты буденновцев маршируют под джаз, из огромных ржавых ворот непрерывно выкатывается колесо, в роли озера Мутево, в котором утопился отец Дванова, выступает цинковое ведро с водой. Все быстро, печально и с отчетливым ощущением неизбежности чего-то страшного, о чем герои спектакля даже не догадываются.

Выбор литературного материала Погребничко, дающий интервью редко и без охоты, объясняет плохим зрением: «Какие пьесы прочитал, такие и ставлю». Спектакль «Оккупация — милое дело. О, Федерико!» — один из главных шедевров в репертуаре «Около» — поставлен по пьесе малоизвестного автора Татьяны Орловой . Автобиографическая пьеса о детстве, проведенном в послевоенной Германии, где служил отец Орловой, пролежала в ее столе 20 лет — она мечтала о том, чтобы ее воспоминания воплотил на сцене именно Погребничко. Он соединил в спектакле оккупированную Германию, увиденную глазами ребенка, с кинематографом Федерико Феллини, любимого режиссера Орловой. Главную роль виртуозно играет супруга режиссера, заслуженная артистка России Лилия Загорская

Удивительно, что до сюрреалистической «Школы для дураков» Саши Соколова (1976) Погребничко добрался только в 2012 году — сложно представить более точное совпадение литературного материала и режиссерского взгляда. Страдающий раздвоением личности ученик спецшколы Такой-то, которого в спектакле зовут просто Мальчик, бродит вместе со своей субличностью по имени Он же среди старых рельсов и старых железных кроватей, вспоминая самые светлые эпизоды своей печальной жизни — разговоры с добрым учителем географии и встречу с красивой учительницей ботаники.

Когда видишь в афише театра название «Три мушкетера», перед глазами начинают покачиваться перья на широкополых шляпах и сверкать роковые алмазные подвески. В спектакле Юрия Погребничко все это, конечно, есть, но на свой лад: подвески сняты с хрустальной люстры, а шляпы — самые обыкновенные, фетровые. Их смущенно крутят в руках пожилые товарищи, начинающие забывать, кого из них зовут Атосом, кого Портосом, а кого — Арамисом. Звучат дворовые песни и хиты Высоцкого. Д’Артаньян носит джинсовую куртку и кепку-аэродром. Грустно, но все-таки весело.