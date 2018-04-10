Шадринский драматический театр ждет миллионы от Минкульта России

Один из старейших театров Урала и Западной Сибири, основанный в 1896 году, получит целевую поддержку Министерства культуры России . 5 млн 254 тысяч рублей в рамках программы «Развитие культуры и туризма» на 2013 — 2020 годы на поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек при региональном софинансировании около 420 тысяч рублей получит Шадринский драматический театр на приобретение оборудования и постановку новых спектаклей. Об этом на заседании Правительства Курганской области, пошедшем сегодня, 10 апреля 2018 года сообщил Губернатор Зауралья Алексей Кокорин

Предпосылки создания в Шадринске театра возникли ещё с появления знаменитой Крестовско-Ивановской ярмарки, на которую съезжались именитые и никому не известные артисты со всей России. Возникновение в городе постоянно действующего театра связано с деятельностью Общества попечительства о народной трезвости, которое занималось устройством разного рода развлечений для простого народа, просветительством. В число таких мероприятий входило открытие в городе своего постоянно действующего театра. Современное здание театр получил в 1910 году, оно рассчитано на 448 зрителей.

У истоков создания театра стояли А. Светлов-Канунников, Н. Богдановский (Мерянский), В. Билибин, Г. Ге, А. Азагарова и другие. Вряд ли найдется пьеса русской, зарубежной классики, не получившая своего сценического воплощения в Шадринском театре. Он выдержал всё: революцию, войну, разруху, реформы, реорганизации и сохранил своё лицо. Даже в 1944 году, когда на его базе был создан Курганский драматический театр и значительная часть труппы переехала в Курган, он не канул в лету. Театр выжил, потому что был нужен городу, стал его неотъемлемой частью.

Коллектив театра никогда не искал легких путей, работал, стараясь оставаться честным перед собой и своим зрителем. А о том, что театр идет верной дорогой, свидетельствует постоянный интерес к нему шадринских любителей театра и зрителей других городов. Театр выезжал на гастроли в Москву, Ижевск, Тюмень, Курган, Челябинск, Тобольск, Петропавловск.

Использовано фото с сайта old.zauralonline.ru