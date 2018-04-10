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Назвали самые безопасные для посещения учреждения культуры Алтайского края
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Назвали самые безопасные для посещения учреждения культуры Алтайского края 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Рейтинг учреждений культуры Алтайского края по количеству выявленных нарушений пожарной безопасности составил Политсибру, опираясь на данные Генпрокуратуры.
Рекордное количество нарушений было обнаружено в краевой библиотеке имени В. Шишкова — 19 нарушений. Отметим, что в 2016 году там нашли 25 нарушений. МТА занял второе место с 9 нарушениями. В тройке антирейтинга оказался Алтайский государственный краеведческий музей (6 нарушений). Всего на одно нарушение меньше выявлено в Художественном музее. Театру драмы им. В. Шукшина удалось устранить в прошлом году 3 нарушения, но в списке остались еще 2.
А вот Бийский городской драматический театр и Алтайский музыкальный театр (ранее театр музкомедии) вошел в 2018 год с одним нарушением. Надзорные органы отметили ответственность руководства музыкального театра, которое устранило в прошлом году 30 нарушений.
А вот филармония Алтайского края по праву может считаться самым безопасным для посещения учреждением культуры в крае. Она устранила все нарушения.
Отметим, в ряде учреждений культуры Алтайского края подобные проверки не проходили. Среди них концертный зал «Сибирь», музей-заповедник им. В. Шукшина, ГМИЛИКА и т.д.
АиФ — Алтай: последние новости
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