После проверки прокуратура требует закрыть четыре ТЦ в Алтайском крае

Прокуратура направила в суд исковые заявления с требованием временно закрыть четыре торговых центра в Алтайском крае из-за грубых нарушений норм и правил пожарной безопасности.

Как рассказал начальник отдела по надзору за исполнением законодательства в социальной сфере Руслан Усвят, прокуратура будет добиваться приостановления деятельности барнаульских торговых центров «Гулливер», «Район», «Первомайский» и бийского ТЦ «Воскресенье» до полного устранения выявленных нарушений.

Проверка показала, что в большинстве случаев места массового пребывания людей, в частности ТЦ, функционируют с нарушениями требований пожарной безопасности.

На данный момент специалисты прокуратуры выявили более 1200 нарушений в 318 объектах. Возбуждено 301 административное производство.