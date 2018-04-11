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После проверки прокуратура требует закрыть четыре ТЦ в Алтайском крае
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После проверки прокуратура требует закрыть четыре ТЦ в Алтайском крае 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Прокуратура направила в суд исковые заявления с требованием временно закрыть четыре торговых центра в Алтайском крае из-за грубых нарушений норм и правил пожарной безопасности.
Как рассказал начальник отдела по надзору за исполнением законодательства в социальной сфере Руслан Усвят, прокуратура будет добиваться приостановления деятельности барнаульских торговых центров «Гулливер», «Район», «Первомайский» и бийского ТЦ «Воскресенье» до полного устранения выявленных нарушений.
Проверка показала, что в большинстве случаев места массового пребывания людей, в частности ТЦ, функционируют с нарушениями требований пожарной безопасности.
На данный момент специалисты прокуратуры выявили более 1200 нарушений в 318 объектах. Возбуждено 301 административное производство.
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