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Прокуратура в Алтайском крае намерена через суд закрыть четыре ТЦ до устранения нарушений
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Прокуратура в Алтайском крае намерена через суд закрыть четыре ТЦ до устранения нарушений 

ТАСС 1 час назад
Фото: Алтайская правда
БАРНАУЛ, 11 апреля. /ТАСС/. Закрытия четырех ТРЦ в регионе намерена добиться через суд прокуратура Алтайского края — в них выявлены нарушения норм пожарной безопасности, сообщил в среду на пресс-конференции начальник отдела прокуратуры региона по надзору за исполнением законодательства в социальной сфере Руслан Усвят.
"По итогам проверки выявлено более 1,2 тыс. нарушений на 318 объектах, вынесено 288 представлений. Сегодня прокуроры районов Барнаула и Бийска в суды направили исковые заявления об устранении в ТЦ «Гулливер», «Район», «Первомайский» и «Воскресенье» нарушения норм и правил пожарной безопасности, и о преостановлении деятельности центров до полного устранения нарушений закона", — сказал Усвят.
По словам представителя ведомства, выводы подтверждены технически заключениями — продолжение работы ТЦ может создать угрозу для жизни и здоровья неограниченного круга лиц. Он также отметил, что предварительные результаты проверок свидетельствуют, что проверенные объекты в крае в большинстве случаев функционируют с нарушением пожарной безопасности. Возбуждено 301 административное производство.
Основные нарушения в алтайских ТЦ — отсутствие первичных средств для тушения пожара, неисправность автоматических пожарных сигнализаций и звукового оповещения, запертые загроможденные эвакуационные проходы, отделка горючими материалами, отсутствие указателей для путей эвакуации, инструктажа и т. д. Проверки в регионе ведутся не только в ТЦ, но и в детских, спортивных учреждениях.
Как сообщалось ранее, Барнаул — город наиболее насыщенный торговыми площадями в Алтайском крае, здесь 14 крупных ТРЦ. По данным администрации краевой столицы, только с 2015 по 2017 г. в городе в эксплуатацию введено более 343,9 тыс. кв. м торговых площадей, в том числе в формате современных ТЦ и досугово-развлекательных комплексов. За три года построено пять сверхкрупных торговых объектов современных форматов общей площадью свыше 263,8 тыс. кв. м.
Массовые Проверки ТРЦ в РФ, в том числе в Алтайском крае, начались после трагического пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, в результате которого погибли 64 человека.
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