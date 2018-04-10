Малыши из ОК «Юго-Запад» совершили «путешествие в страну профессий»

Ребята из ОК «Юго-Запад» узнали о работе доктора, учителя, повара, актёра и водителя. Подготовку ко взрослому будущему воспитатели организовали в форме квест-игры «Путешествие в страну профессий». Целью проведения данного квеста явилось знакомство дошкольников с миром профессий.

Во время участия в мероприятии, организованном ОК «Юго-Зпаад» совместно с ТСП «Гагаринское», ребят захватил увлекательный водоворот событий. Получив карту квеста, воспитанники групп «Непоседы» и «Умки» отправились в путешествие по ознакомлению с профессиями. На приёме у врача познакомились с правильной обработкой ссадин и царапин, в гостях у повара собирали фруктово-овощную корзину, в театре посмотрели сказку «Теремок», увидели настоящую афишу и входные билеты на спектакль, а знакомясь с профессией водителя, ребята выполняли аппликацию дружных вагончиков.

Во время прохождения «станций» квеста педагогом-психологом Царёвой Екатериной Викторовной были организованы подвижные игры, викторина, танцевальный и песенный конкурсы. В путешествии ребят сопровождало хорошее настроение, море улыбок и радостных возгласов, рассказывают очевидцы.