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Малыши из ОК «Юго-Запад» совершили «путешествие в страну профессий»
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Малыши из ОК «Юго-Запад» совершили «путешествие в страну профессий» 

Управа района Гагаринский 2 часа назад
Фото: Управа района Гагаринский
Ребята из ОК «Юго-Запад» узнали о работе доктора, учителя, повара, актёра и водителя. Подготовку ко взрослому будущему воспитатели организовали в форме квест-игры «Путешествие в страну профессий». Целью проведения данного квеста явилось знакомство дошкольников с миром профессий.
Во время участия в мероприятии, организованном ОК «Юго-Зпаад» совместно с ТСП «Гагаринское», ребят захватил увлекательный водоворот событий. Получив карту квеста, воспитанники групп «Непоседы» и «Умки» отправились в путешествие по ознакомлению с профессиями. На приёме у врача познакомились с правильной обработкой ссадин и царапин, в гостях у повара собирали фруктово-овощную корзину, в театре посмотрели сказку «Теремок», увидели настоящую афишу и входные билеты на спектакль, а знакомясь с профессией водителя, ребята выполняли аппликацию дружных вагончиков.
Во время прохождения «станций» квеста педагогом-психологом Царёвой Екатериной Викторовной были организованы подвижные игры, викторина, танцевальный и песенный конкурсы. В путешествии ребят сопровождало хорошее настроение, море улыбок и радостных возгласов, рассказывают очевидцы.
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