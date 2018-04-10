Спектакль «Дневники Элли/Изумрудный город» в театре на Юго-Западе

Друзья и спутники Элли из Волшебной страны имеют свою историю, каждая из которой тесно связана с тремя основными театрально-литературными жанрами — комедией (Страшила), драмой (Лев) и трагедией (Дровосек).

Говорящее дерево, с которым сталкивается Элли, как только попадает в волшебную страну, ведёт дневник всего её путешествия, появляясь на сцене между эпизодами.

— Мудрое дерево выступает в спектакле в роли «всевидящего ока», которое наблюдает за путешествием наших героев, — говорит режиссёр спектакля Михаил Белякович . — Этот образ заимствован из мультфильмов и фольклора. Волшебное дерево в детских сказках часто бывает говорящим.

Главная героиня, Элли — это олицетворение человеческой сути, которая не может быть односложной: в ней комическое переплетается с трагическим, а лирическое с драматическим. Поэтому в финале спектакля она говорит: «Лев, Дровосек, Страшила — это же я!» Пёсик Тотошка ( Ольга Авилова ), спутник Элли из нашего мира — это, как и в оригинале сказки, символ верности, отваги и альтруизма.

Тотошка в спектакле — антипод Трусливого Льва, который никак не может преодолеть свои страхи и всё время чего-то боится. Но идея постановки не в том, чтобы сконцентрировать внимание зрителя на недостатках того или иного персонажа и вызвать осуждение и неприязнь, но в том, чтобы принять кого-то другого с его недостатками и отнестись к нему с пониманием и, по возможности, изменить его в лучшую сторону. Фото: пресс-служба театра на Юго-Западе

Поэтому трусость Льва тоже обоснована: он потерял родину, и его занесло в чужую страну, где ему многое непонятно и страшно, у него нет друзей. Иностранец Лев в спектакле говорит с французским акцентом.

— Французский акцент Льва связан с тем, что во французском языке буква «р» произносится смягчённо, а персонаж Трусливый Лев не может рычать, — рассказывает Михаил Белякович. — Поэтому он говорит именно с французским акцентом.

Однако настоящая дружба меняет его, и он превращается в бесстрашного героя, который сражается с саблезубыми тиграми. Так он исполняет свой долг — не только заступается за своих друзей, но и борется с самим собой, со своей внутренней слабостью и преодолевает её. При этом он скромен, не хвастается своим поступком перед друзьями и до самого Изумрудного города, где перед героями возникает чудесное зеркало, считает себя трусливым. Ему до самого конца трудно поверить в то, что он изменился.

Три друга Элли в начале пути к Изумрудному городу по дороге из жёлтого кирпича олицетворяют три человеческих качества — трусость (Лев), наивность (Страшила), бессердечность (Дровосек). Наивность Страшилы, который путает слова, обоснована — ведь нельзя, только-только появившись на свет, знать сразу всё. Фото: пресс-служба театра на Юго-Западе

— Страшила символизирует в спектакле наивность, это чистый и светлый персонаж, который не боится быть глупым и задавать вопросы. Это для него абсолютно нормально, ведь он как большой ребёнок, который только начинает познавать этот мир, tabula rasa, он лишён всяких предрассудков, — говорит Михаил Белякович.

Но благодаря путешествию по дороге из жёлтого кирпича он изменяется, становится сообразительнее: ведь именно ему приходит в голову идея, как перенести друзей через пропасть: они прыгают на него, отталкиваются как от трамплина и оказываются на другой стороне.

Страшила и Дровосек, как и в оригинале сказки, устраивают спор, что же важнее — мозг или сердце (то есть — душа или разум)? Сказочные персонажи никак не придут к согласию, потому что это для человечества риторический вопрос, и на него нет неоднозначного ответа. Но поскольку Дровосек и Страшила всё-таки находят между собой общий язык, в спектакле есть намёк на то, что между чувствами и разумом нужно найти «золотую середину», ведь и то, и другое заключено в человеческой натуре.

Дровосек, переживший ужасную трагедию, когда Бастинда заколдовала его топор, который отрубил все части его тела, и кузнец заменил их железными, стал бессердечным. Фото: пресс-служба театра на Юго-Западе

— Дровосек в постановке — это очень актуальный образ для современного мира, — комментирует Михаил Белякович. — Ведь у людей становится всё меньше души, она как бы заменяется «железками», всякими устройствами.

Дровосек намеревается убить Людоеда ( Артур Хачатрян ), который захватывает в плен Элли. Людоед похищает Элли не потому, что ему действительно нравится есть людей, а потому, что так делали его дед и отец. Элли в этом эпизоде проявляет человечность, милосердие и сердечность — этим качествам учится у неё Железный Дровосек и щадит побеждённого Людоеда.

— Людоед — это символ одинокого человека, который рано лишился родителей. Они не успели научить его поедать людей, поэтому он одиноко сидит в своём логове, и ему не хватает общества. Элли он берёт в плен потому, что ему необходимо с кем-то поговорить, увидеться с людьми, — поясняет Михаил Белякович. Фото: пресс-служба театра на Юго-Западе

Бастинда изображена в спектакле не просто как злая колдунья, которая всех ненавидит просто так, её ненависть обоснована, её образ довольно трагичен. Она ненавидит людей за их отрицательные свойства — люди, по её мнению, завистливы, жадны, алчны, воюют друг с другом и тянут одеяло на себя. Трагедия в том, что она, замкнутая в мизантропии и одиночестве, не видит в людях положительных качеств.

Вадим Соколов, Она боится праздников и шумного веселья, чем и пользуются герои и в том числе её подчинённые — Летучие Обезьяны — Шеф, Балбес и Ленивый ( Антон Белов Иван Городецкий ), которых она поработила и многих превратила в предметы. В Летучих Обезьянах живёт дух бунтарства, они воины, но они не в силах одолеть Бастинду, ведь их и так осталось немного. Они вынуждены служить ей, и с удовольствием присоединяются к Элли и её друзьям, чтобы одержать верх над колдуньей. Они устраивают ей праздник. Фото: пресс-служба театра на Юго-Западе

— Бывает, что сценическими средствами нельзя изобразить то, что можно изобразить в кино, поэтому приходится находить решения именно для театра. В оригинале волковской сказки герои растворяют Бастинду, облив её водой из ведра, но на сцене это нельзя изобразить из-за грима и костюмов, поэтому я придумал праздник. С его помощью дети побеждают зло. Ведь дети любят праздники, у них это ассоциируется с чем-то хорошим, светлым. Элли и её друзья не просто одолевают Бастинду, но показывают ей, что в людях есть положительные качества, праздники — это добро. Все персонажи в этом эпизоде поют и танцуют — как в голливудских мультфильмах. Вообще, этот спектакль — сценическое воплощение голливудского мультфильма, в который включены эпизоды с песнями и музыкой, — рассказывает Михаил Белякович. — В постановку многое не вошло — например, нет волшебниц Стелы и Гингемы, но это потому, что спектакль ограничен временными рамками. Невозможно охватить всё. Фото: пресс-служба театра на Юго-Западе

В финале сказки герои приходят в Изумрудный город, где перед ними вместо Гудвина предстаёт волшебное зеркало, к которому можно подходить только по одному.

— Волшебное зеркало вместо Гудвина я придумал для того, чтобы дети не разочаровывались из-за отсутствия чуда, — говорит Михаил Белякович. — Ведь у Волкова Гудвин — это обманщик, который признаётся в том, что волшебства не существует, и сам он не волшебник. Он солгал героям, а я сделал так, чтобы чудесное в сказке всё-таки присутствовало. И, кроме того, зеркало — это символ отражения сущности. Посмотрись в зеркало — и увидь там самого себя, настоящего.

Перед зеркалом Страшила превращается в умного — у него появляются мысли об Архимеде и Исааке Ньютоне, испуганный Тотошка ищет Элли, потому что она ему дорога, и он боится её потерять, Трусливый Лев видит огромного, грозного льва и пугается его. Но он подходит к зеркалу, касается его и, наконец, осознаёт, что тот грозный лев — это он сам. А Железный Дровосек становится человеком и слышит стук собственного сердца.

Элли и Тотошка попадают домой, в свой мир, где ходят мороженщик, дворник, два молодых человека играют в мяч — на сцене появляются в людском обличье те же актёры, которые играли сказочных персонажей, и все исполняют танец. Такое нетривиальное решение — это символ того, что чудо заключается не только в том, чтобы попасть в волшебную сказочную страну, но оно может происходить и в жизни: когда люди находят между собой общий язык, делают добро и готовы друг другу помочь. Чудо — в человеческом сердце.